Новий глава Пентагону хоче завершити всі війни за участі США

Завершення війни вимагає компромісу та партнерства, вказав міністр оборони США

Новий виконуючий обов'язки міністра оборони США Крістофер Міллер виступив з заявою з приводу участі американських військових у військових діях.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на текст меморандуму, спрямованого співробітникам відомства.

У документі йдеться, що Міллер вважає, що всі війни потрібно зупинити.

США «залишаються віддані тому, щоб завершити війну» в Афганістані, підкреслив урядовець.

«Ми не народ, який постійно воює, це суперечить усьому, за що ми виступаємо та за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися», – зазначив Міллер.

«Завершення війни вимагає компромісу та партнерства. Тепер прийшов час повертатися додому», – написав він.

Нагадаємо, 9 листопада, президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення Марка Еспера з посади міністра оборони і призначення нового глави відомства – Крістофера Міллера.

Глави міністерств США нерідко подають прохання про відставку без зазначення дати під час періоду зміни президента. Глава держави зазвичай приймає рішення після того, як стануть остаточно відомі результати виборів.