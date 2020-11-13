Путін озвучив кількість жертв війни в Нагірному Карабасі

Президент країни-агресорки запевнив, що обстріли і бої у регіоні повністю припинені

Кремль вже готує жителям Нагірного Карабаху «допомогу»

В результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення. Таке число жертв назвав президент РФ Володимир Путін.

Чи відповідають ці цифри дійсності наразі не відомо. Путін також додав, що десятки тисяч людей стали біженцями.

При цьому президент країни-агресорки запевнив, що обстріли і бої у регіоні повністю припинені.

За словами Путіна, «цивільному населенню Нагірного Карабаху буде потрібна додаткова допомога». Тому через це він звернувся до глави МНС РФ Євгена Зінічева. Деталі щодо допомоги від Кремля російські ЗМІ не повідомляють.

Зазначимо, що з початку війни на Донбасі, Кремль регулярно відправляє під виглядом гуманітарної допомоги зброю та боєприпаси своїм найманцям. Так, в кінці жовтня Росія доставила на Донбас черговий «гумконвой». Розвідка, зокрема, з'ясувала, що РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю минулого мясяця.

Однак, вже відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Крім того ЗМІ повідомили, що жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

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