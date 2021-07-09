Влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей

Рятувальники вважають, що вцілілих під завалами немає

Поки знайшли тіла 64 жертв

Кількість жертв обвалення будинку у Майамі може досягти 140 осіб. Напередодні стало відомо про 64 жертви.

Про це повідомляє CNN.

За словами глави округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава може бути, що остаточно число загиблих стане 140.

Раніше вона заявила: «На цей час ми справді вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії. Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним», – заявила глава округу Маямі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня.

У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

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