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    Влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей

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    Рятувальники вважають, що вцілілих під завалами немає - Влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей
    Рятувальники вважають, що вцілілих під завалами немає

    Поки знайшли тіла 64 жертв

    Кількість жертв обвалення будинку у Майамі може досягти 140 осіб. Напередодні стало відомо про 64 жертви.

    Про це повідомляє CNN.

    За словами глави округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава може бути, що остаточно число загиблих стане 140.

    Раніше вона заявила: «На цей час ми справді вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії. Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним», – заявила глава округу Маямі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

    Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня.

    У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

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    Теги: США президент будинок
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    Влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей