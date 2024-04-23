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Одна з європейських країн може продовжити тимчасовий захист для українських біженців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з європейських країн може продовжити тимчасовий захист для українських біженців
Пропозиція про продовження дозволу на проживання до п’яти років дасть Норвегії більше часу та можливостей для вирішення ситуації з українськими біженцями
фото з відкритих джерел

У березні 2025 року термін перебування в Норвегії для перших українців, які приїхали до країни, досягне трьох років

Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії пропонує парламенту зміни до Закону про імміграцію, щоб збільшити термін дії тимчасового колективного захисту для українських біженців із трьох до п’яти років. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Зазначається, що пропозиція про продовження дозволу до п’яти років дасть уряду та парламенту Норвегії більше часу та можливостей для вирішення ситуації з українськими біженцями.

«Ситуація в Україні залишається непередбачуваною, і можливість продовжити дозвіл на два додаткові роки дозволить нам обирати обґрунтовані рішення у зручний для нас час», – прокоментувала міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Дозволи за схемою тимчасового колективного захисту видаються терміном дії на один рік. Станом на сьогодні вони можуть бути продовжені до трьох років. У березні 2025 року термін перебування в Норвегії для перших українців, які приїхали до країни, досягне трьох років, тобто максимальну кількість років за чинним законодавством.

Водночас при ухваленні майбутніх рішень будуть враховані, серед іншого, процеси, які відбуваються в інших європейських країнах. Навіть у випадку збільшення терміну продовження тимчасового колективного захисту, може виявитися доцільним скасувати цю схему та перейти до видачі звичайних дозволів до закінчення п’ятирічного періоду, йдеться у заяві норвезького уряду.

Запропоновані зміни до закону є загальними і стосуватимуться всіх, на кого поширюється тимчасовий колективний захист. Однак на сьогодні ці зміни на практиці будуть стосуватися лише для переселенців з України. 

Раніше повідомлялося, що у Норвегії посилили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання.

Теги: Норвегія біженці

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