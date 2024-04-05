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Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
Норвегія продовжує приймати біженців з України
фото із відкритих джерел

Норвегія вирішила скасувати та урізати низку виплат для українських біженців

У Норвегії посилили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Так, українців, які мешкають у Норвегії, торкнулися неприємні зміни. Уряд посилив деякі чинні правила. Це зроблено для того, щоб забезпечити контроль над імміграцією та інтеграцією українських біженців.

Зазначимо, що ще 29 січня 2024 року у Норвегії оголосили про припинення надання тимчасового альтернативного житла. Це означає, що українцям, які вибрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватиметься фінансова допомога. UDI співпрацюватиме з IMDi та муніципалітетами щодо поселення тих, хто сьогодні отримує підтримку за цією схемою.

Також із 15 лютого зменшили підтримку пар бездітних українців приблизно на 6 тис. крон щомісяця. При цьому держава більше не покриватиме витрати, пов'язані з домашніми тваринами, для людей, які прибувають до центрів прийому біженців. Це означає, що нові мешканці більше не можуть мати своїх домашніх тварин із собою в Національному центрі прибуття або в центрах прийому біженців. Ця зміна не стосується тих, хто живе в центрах зі своїми тваринами, чекаючи поселення.

А ось для отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 93 тис. крон (8 200 євро) потрібно буде проживати в Норвегії принаймні рік.

На додачу до цього, визнаючи потенціал українських біженців для створення робочої сили, Норвегія хоче підштовхнути їх до роботи в країні та забезпечення себе. Тобто українці в Норвегії мають приділяти щонайменше 15 годин на тиждень робочої діяльності. Ця вимога може бути виконана шляхом практичної роботи на повний або неповний робочий день.

Зазначимо, що для того, щоб отримати захист у Норвегії, необхідно зареєструватись у Національному центрі реєстрації у муніципалітеті Роде. Біженці з України, які мають намір подати заявку на отримання захисту, також можуть зареєструватися в п'яти інших містах країни: Кіркенес, Тронхейм, Берген, Ярен та Торп. У більшості випадків вам потрібно зв'язатися з поліцією, щоб погодити час реєстрації.

Якщо округ, куди ви прибули, не має можливості зареєструвати вас, то буде доставлений до Національного центру реєстрації. До того ж з 1 січня 2024 року особи, які бажають отримати місце у притулку для біженців, мають зареєструвати свою заявку у Національному центрі реєстрації у муніципалітеті Роде.

Важливо врахувати, що якщо ви не зареєструєтесь у Національному центрі реєстрації, вам не запропонують місце у притулку. При цьому біженцям з України, які приїхали до інших міст у Норвегії, не буде запропоновано розміщення чи транспортування до Національного центру реєстрації. Це означає, що ви повинні самі сплатити та організувати поїздку до Національного центру реєстрації. А ось неповнолітні без супроводу та інші, хто перебуває в особливо складній ситуації, зможуть отримати допомогу, щоб дістатися Національного центру реєстрації.

Винятком можуть бути також випадки, коли існує загроза життю та здоров'ю людини. Вимога про реєстрацію в Національному центрі реєстрації не поширюється на прохачів притулку, які прибувають до Норвегії через прикордонний пункт Стурзьскуг.

До слова, одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців. П’яте найбільше місто Норвегії Драммен ухвалило рішення обмежити прийняття мігрантів і пускати до себе лише вихідців з України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду. Про це йдеться в публікації Nettavisen.

Міністерка праці та інтеграції Норвегії Тоне Бренна вже заявила, що муніципалітети не можуть відсіювати біженців за країною походження – лише встановлювати чисельність прибулих. Більш радикально висловився прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прямо назвавши рішення Драммена незаконним.

Читайте також: У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців
Теги: Норвегія українці держава місто біженці правила

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