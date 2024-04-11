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Європа схвалила реформу міграційного законодавства: що зміниться для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа схвалила реформу міграційного законодавства: що зміниться для біженців з України
На нелегальних мігрантів очікує реформа міграційної політики Європейського Союзу та зміна правил надання притулку
фото: Euronews

Європейський парламент підтримав міграційну реформу ЄС, наблизивши процес до фінішної прямої

Європарламент схвалив пакет документів, пов'язаних із реформою сфери притулку та міграції. Було схвалено всі десять законодавчих ініціатив, які були раніше підготовлені Єврокомісією. Реформу ще має схвалити Рада ЄС, тобто представники країн, які входять до Євросоюзу. Водночас для українців подібна реформа фактично нічого не змінює, оскільки основна її мета боротьба суто із нелегальною міграцією, тоді як прохачі притулку з України мають офіційний статус. 

Запропоновану реформу критикують як ліві, так і праві партії, а також лідери низки країн Євросоюзу, зокрема Польщі та Угорщини. Її вдалося схвалити лише з невеликою перевагою – за різні законопроєкти голосували в середньому близько 300 депутатів проти близько 260.

У той час як представники лівих, а також низка правозахисних організацій, включаючи Amnesty International, критикують реформу за посилення умов отримання притулку в ЄС та спрощення процедури депортації нелегальних мігрантів, праві популісти вважають її недостатньо жорсткою щодо мігрантів. Представники низки країн Центральної та Східної Європи також критикують передбачений реформою механізм солідарності з країнами, які зараз приймають найбільше мігрантів, такими як Італія, Іспанія та Греція.

Законопроєкти, робота над якими велася майже 10 років – з 2015 року, коли ЄС зіткнувся з масштабною міграційною кризою – окрім іншого, передбачають прискорення процедур, пов'язаних із проханнями про притулок. Зокрема, у деяких випадках рішення про відмову в притулку можуть прийматися практично відразу після звернення прямо на кордоні. Повинна спроститись процедура депортації до країн, які ЄС вважає безпечними.

Механізм солідарності передбачає розподіл мігрантів-здобувачів притулку відповідно до квот в інших країнах ЄС (за чинним законодавством вони мають залишатися в першій країні ЄС, куди змогли потрапити). Якщо якась із країн відмовиться приймати біженців, вона повинна буде надати фінансову допомогу іншим країнам ЄС, які приймуть біженців.

Глава Європарламенту Роберта Метсола заявила, що нові правила будуть «справедливими» по відношенню до тих, хто має право на притулок, «твердими» по відношенню до тих, хто його не має, і «жорсткими» щодо тих, хто сприяє нелегальній міграції.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив попередню угоду між переговорниками Ради ЄС і Європарламенту від 20 грудня 2023 року, що є пактом Євросоюзу про притулок і міграцію. Пакт складається із п'яти законів, які реформують систему притулку та міграції ЄС. Йдеться про регламенти оновлення європейської бази даних відбитків пальців (Eurodac), посилення контролю на зовнішніх кордонах, започаткування загальної для всіх держав ЄС процедури притулку, заміну Дублінського регламенту 2013 року про відповідальність держав за розгляд заяв про надання притулку, встановлення рамок для вирішення кризових ситуацій у сфері притулку та міграції.

До слова, Кіпр на межі можливостей щодо прийому біженців. Таку заяву зробив після екстреного засідання Ради національної безпеки офіційний представник уряду Константінос Летімбіотіс. 

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Теги: Європа Греція Італія мігранти притулок біженці правила

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