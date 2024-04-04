Українські біженці у Литві стали частіше потребувати одного виду допомоги

Українці у Литві шукають допомоги психологів

Біженці з України почали частіше звертатися за психологічною допомогою, каже Мантас Єршовас, психолог Вільнюського бюро Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва). Про це пише BNS.

«Ми помічаємо, що вони набагато сміливіше звертаються (за допомогою, – «Главком»). У нас є різні терапії, вони безперервні – після семи-десяти зустрічей люди залишаються в терапії. Раніше приходили, кидали, не поверталися, не повідомляли, а зараз є стабільність», – розповів BNS психолог.

За словами Єршоваса, коли 2022 року почалася допомога, в організації діяла одна терапевтична група, записатися на неї могли близько 10-12 осіб. Наразі кількість груп збільшилась до п'яти.

За словами психолога, за психологічною допомогою до організації звернулося на десятки більше людей, ніж минулого року.

«У нас справді зараз, наприклад, був дитячий табір – ми одразу набрали людей, у нас є терапія із собаками – ми одразу зібрали людей, у перший же день», – розповів Єршовас.

Він також додав, що збільшилася кількість людей, які записуються на індивідуальні консультації. За словами Єршоваса, в організації також зросла потреба у психологах, їх наймають більше.

Згідно зі спостереженнями психолога, по допомогу до організації звертаються 30-50-річні українці, переважно жінки. За словами Єршоваса, під час консультацій українці говорять про війну, втрати та почуття провини. «Тема війни залишається, тому що ці люди живуть на війні. Їхні родичі там, вони в Telegram-каналах дізнаються, коли прилітають бомби, який будинок обрушили», – розповів психолог.

Нині у Литві проживає майже 60 тис. біженців із України. До слова вони зможуть отримати додаткову фінансову допомогу. Литовський кабмін додатково виділив на ці цілі €326 тис. Громадяни України зможуть отримати одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті, а також компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної чи передшкільної освіти. На це уряд Литви витратить €130 тис. Ще €160 тис. підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду, €14 тис. – на інституційний соціальний догляд.

Раніше Литва виділила понад €4 млн на навчання громадян України, які проживають у балтійській країні: 3,6 млн – на українських студентів, які проходять навчання очно, а також за програмою бакалаврату, понад 352 тис. – на навчання майбутніх магістрів. Крім того, Литва надає військову допомогу. У рамках благодійної кампанії зі збору коштів для сил оборони України за минулі чотири тижні було зібрано понад €8 млн.