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Німеччина може позбавити виплат українських чоловіків-біженців: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німеччина може позбавити виплат українських чоловіків-біженців: що відомо
У Міністерстві внутрішніх справ ФРН станом на січень фіксували перебування Німеччині 209 842 чоловіків з України
фото з відкритих джерел

Виплати німецького уряду біженцям-українцям є додатковим стимулом уникати виконання обов'язку з захисту своєї країни

У німецькому Бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців. Про це пише Berliner Zeitung.

Із відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан.

У Міністерстві внутрішніх справ ФРН станом на січень фіксували перебування Німеччині 209 842 чоловіків з України.

За словами Флоріана Хана, виплати німецького уряду біженцям-українцям є додатковим стимулом уникати виконання обов'язку з захисту своєї країни від російського вторгнення.

«Сигнальний ефект для українців буде поганим, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту», – сказав Хан.

Однак позицію Хана поділили не всі депутати Бундестагу. Чимало з них виступають проти позбавлення грошової допомоги чоловіків призовного віку з України.

Зокрема, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александер Мюллер заявив, що всі біженці, що мають право на проживання в Німеччині, повинні отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього походження чи статі.

До слова, лише п'ята частина біженців з України, які мешкають у Німеччині, планують повернутися до України незабаром. Про це свідчить неопубліковане раніше дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo у Мюнхені. Велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. Причиною того, що менше українців сподіваються на повернення в Україну, фахівці називають надто тривалу війну.

Улітку 2023 року 21% опитаних біженців говорили, що хочуть повернутися до України. 2022 року таку відповідь давали 46% респондентів. Наразі вже 77% біженців планують залишитися в Німеччині на найближчі два роки. 2% респондентів мають намір переїхати до іншої країни.

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Теги: пільги біженці партії депутат

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