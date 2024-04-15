Українські біженці залишаться без готівки? Яке рішення ухвалив уряд Німеччини

Платіжні картки не дозволять біженцям у Німеччині переказувати за кордон гроші соціальної допомоги

Бундестаг схвалив поправки до закону про пільги, які створюють юридичну основу для запровадження національної платіжної картки для прохачів притулку та біженців. Про це пише Tagesschau.

«Бундестаг розчистив шлях для запровадження платіжної картки для біженців та шукачів притулку. У майбутньому вони мають отримувати частину витрат держави на життя у вигляді кредиту, а не готівкою. Правовою основою для платіжних карток є відповідні зміни до Закону про пільги шукачів притулку», – пишуть журналісти видання.

Згідно з документом, біженці отримуватимуть соціальні виплати на картку, а не готівкою. Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам та друзям за кордон.

Оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу. Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж таки можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Зміна закону не змінює розмір соціальної допомоги, яку отримують шукачі притулку. Проєкт платіжної картки для біженців канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністри федеральних земель погодили в листопаді минулого року. При цьому враховуються «індивідуальні потреби та місцеві обставини».

Раніше найбільша федеральна земля – ​​Баварія – почала перехід на спеціальні банківські картки для біженців. Поки що тільки в чотирьох районах як пілотний проєкт: у містах Фюрстенфельдбрюк, Гюнцбург, Траунштейн та Штраубінг. Однак прем'єр-міністр землі Маркус Зедер планує, що вже в середині 2024 року такі карти для біженців будуть використовуватися на території Баварії.

Від звичайної картки Visa або MasterCard платіжну картку для біженців відрізняє ліміт 50 євро на місяць на зняття готівки. А ще нею неможливо оплачувати покупки онлайн або переказувати гроші за кордон. І ці карти не працюють поза Баварією. Таким чином влада хоче знизити привабливість регіону для біженців.