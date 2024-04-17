«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія

Підводна «гібридна війна» загрожує безпеці мільярда людей, попереджає командувач НАТО

Безпека людей в Європі і Північній Америці під загрозою через дії Росії, яка намагається використати вразливі місця підводної інфраструктури, застосовуючи тактику гібридної війни. Про це пише Guardian.

Безпека майже 1 мільярда людей в Європі та Північній Америці під загрозою через спроби Росії знайти вразливість підводної інфраструктури, вітрових електростанцій, трубопроводів та силових кабелів. Як пише The Guardian, про це попередив один з командувачів НАТО Дідьє Малетер.

Заступник командувача Об'єднаного військово-морського командування НАТО адмірал Дідьє Малетер заявив про вразливість підводної інфраструктури після підозр у саботажі на газопроводах.

«Ми знаємо, що росіяни розробили безліч способів вести гібридну війну під водою, підірвати європейську економіку за допомогою кабелів, інтернет кабелів, трубопроводів. Вся наша підводна економіка перебуває під загрозою. І, щоб було зрозуміло, ми знаємо, що росіяни розробили щодо атомних підводних човнів для роботи під водою. Тому ми не наївні, і ми працюємо разом», – наводить видання слова Малетерра.

Він додав, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить електроенергія і зв'язок Європи, не була побудована для того, щоб протистояти «гібридній війні», яку веде Москва та інші супротивники НАТО.

За його словами, незважаючи на зростаючу роль офшорної вітроенергетики для досягнення кліматичних цілей, інфраструктура все ще має «вразливі місця системи». За даними галузевої асоціації WindEurope, офшорна вітроенергетика повинна буде зрости на 25% до 2050 року, щоб досягти цілей ЄС щодо потужностей вітроенергетики, тоді як адміністрація Байдена хоче розгорнути 30 000 мегават офшорної вітроенергетики вздовж узбережжя США до 2030 року.

Раніше росіяни відреагували на заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни. Фінляндія зіткнеться з військово-політичними контрзаходами Росії, якщо створить їй ядерну загрозу. Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв'ю ТАСС.Так російський дипломат прокоментував заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни.