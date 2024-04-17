Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
Пошкодження газопроводу Balticconnector, який з’єднує Фінляндію та Естонію
фото із відкритих джерел

 Підводна «гібридна війна» загрожує безпеці мільярда людей, попереджає командувач НАТО

Безпека людей в Європі і Північній Америці під загрозою через дії Росії, яка намагається використати вразливі місця підводної інфраструктури, застосовуючи тактику гібридної війни. Про це пише Guardian. 

Безпека майже 1 мільярда людей в Європі та Північній Америці під загрозою через спроби Росії знайти вразливість підводної інфраструктури, вітрових електростанцій, трубопроводів та силових кабелів. Як пише The Guardian, про це попередив один з командувачів НАТО Дідьє Малетер. 

Заступник командувача Об'єднаного військово-морського командування НАТО адмірал Дідьє Малетер заявив про вразливість підводної інфраструктури після підозр у саботажі на газопроводах. 

«Ми знаємо, що росіяни розробили безліч способів вести гібридну війну під водою, підірвати європейську економіку за допомогою кабелів, інтернет кабелів, трубопроводів. Вся наша підводна економіка перебуває під загрозою. І, щоб було  зрозуміло, ми знаємо, що росіяни розробили щодо атомних підводних човнів для роботи під водою. Тому ми не наївні, і ми працюємо разом», – наводить видання слова Малетерра.

Він додав, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить електроенергія і зв'язок Європи, не була побудована для того, щоб протистояти «гібридній війні», яку веде Москва та інші супротивники НАТО.

За його словами, незважаючи на зростаючу роль офшорної вітроенергетики для досягнення кліматичних цілей, інфраструктура все ще має «вразливі місця системи». За даними галузевої асоціації WindEurope, офшорна вітроенергетика повинна буде зрости на 25% до 2050 року, щоб досягти цілей ЄС щодо потужностей вітроенергетики, тоді як адміністрація Байдена хоче розгорнути 30 000 мегават офшорної вітроенергетики вздовж узбережжя США до 2030 року.

Раніше росіяни відреагували на заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни. Фінляндія зіткнеться з військово-політичними контрзаходами Росії, якщо створить їй ядерну загрозу. Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв'ю ТАСС.Так російський дипломат прокоментував заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни.

Читайте також: Основний союзник США поза НАТО. Україні варто спробувати?
Теги: росіяни економіка війна гібридна війна електроенергія Фінляндія Данія транзит Норвегія інтернет інфраструктура Москва Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами
Як стародавня зброя у руках українців стала новою тактикою на фронті
15 квiтня, 14:01
Мирослава Кузнєцова загинула 8 березня 2022 року
Будинок вщент зруйнувала російська авіабомба. Згадаймо шестирічну Мирославу Кузнєцову
17 березня, 09:00
Загальний внесок бізнесмена Ріната Ахметова та його підприємств на підтримку України за час повномасштабного вторгнення, становить 7,6 млрд грн
«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій Волонтерська ініціатива
21 березня, 12:16
Українці завадили святкуванню росіян у Нью-Йорку
Українці зірвали святкування російської Масляної у Нью-Йорку (фото, відео)
17 березня, 13:23
Вуглецевий податок (англ. carbon tax) – податок, стягуваний зі вмісту вуглецю у паливі, як правило, у транспортному та енергетичному секторах
ЄС може виключити Україну з-під дії екологічного податку, але потрібна активізація дипломатичної роботи – експерт
25 березня, 14:50
Російські компанії, які відкривають банківські рахунки, частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків
Росіяни можуть покинути ОАЕ: яка причина
29 березня, 05:48
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
6 квiтня, 07:22
Зеленський заслухав доповіді про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж Харкова
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
9 квiтня, 17:45
Наслідок обстрілу Слов’янська
Росіяни вдарили ракетою по центру Слов’янська, пошкоджені багатоповерхівки
15 квiтня, 10:20

Політика

«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
Журналісти Bloomberg описали чотири сценарії відповіді Ізраїлю за атаки Ірану
Журналісти Bloomberg описали чотири сценарії відповіді Ізраїлю за атаки Ірану
Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу
Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу
Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна
Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна
Bloomberg: Байден став ситуативним союзником Путіна, захищаючи російські НПЗ від України
Bloomberg: Байден став ситуативним союзником Путіна, захищаючи російські НПЗ від України
WP: Росія хоче передати Ірану ППО, винищувачі для захисту від ударів Ізраїлю та США
WP: Росія хоче передати Ірану ППО, винищувачі для захисту від ударів Ізраїлю та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
15K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
7321
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію
6048
Інтеграція українських біженців: опитування чехів зафіксувало тенденцію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua