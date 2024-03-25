Скільки українських біженців наразі перебуває у Британії: оновлені дані

До країни в'їхало понад 200 тис. біженців

У Велику Британію в'їхало понад 200 тис. українських біженців. Про це повідомила член палати лордів Британії Джей Скотт. За її словами, з них понад 108 тис. осіб влаштувалися в Лондоні, ще півтори тисячі біженців перебувають у Північній Ірландії, а 5487 у Шотландії. Таку цифру вона назвала відповідаючи на відповідне запитання члена Палати лордів Девіда Віглі.

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Раніше Віглі попросив британський уряд підрахувати кількість українських біженців, які в'їхали в країну. «Запитати уряд Його Величності, скільки біженців з України було розселено в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії відповідно», – цікавився парламентар.

«Станом на 5 березня 201,4 тис. осіб прибули до Великої Британії в рамках візових програм для громадян України, а не як біженці. 144,4 тис. з них отримали спонсорську допомогу в рамках програми «Дома для України»: 108,6 тис. людей перебуває в Англії, 1500 – у Північній Ірландії, 5847 – у Шотландії та 4200 – в Уельсі», – йдеться у відповіді баронеси Скотт.

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Також понад 20 тис. українців були пропоновані урядом Шотландії, а понад три тисячі – урядом Уельсу. Дані були опубліковані у відповідь на відповідний запит члена палати лордів Девіда Віглі. Він поцікавився скільки українських біженців розселили на території держави.

До слова, уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ.