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    У світі

    Одного з ключових ватажків Талібану вбили в Афганістані

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    Бойовики Талібану - Одного з ключових ватажків Талібану вбили в Афганістані
    Бойовики Талібану

    Ватажок та його четверо охоронців були вбиті в окрузі Менгаджик

    Один з ватажків терористичного руху Талібан був вбитий у зіткненні з урядовими силами у провінції Джаузджан в Афганістані.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Місцевий чиновник заявив, що високопоставлений ватажок Талібану загинув у сутичці з силовиками у провінції Джаузджан на півночі Афганістану», – йдеться у повідомленні.

    Карі Нуріддін та його четверо охоронців були вбиті в окрузі Менгаджик, ще четверо бойовиків поранені в результаті сутички.

    Нагадаємо, 30 листопада, в результаті вибуху в афганській провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл.

    Афганістан тероризм чиновник Талібан
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