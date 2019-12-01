Одного з ключових ватажків Талібану вбили в Афганістані



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Бойовики Талібану

Ватажок та його четверо охоронців були вбиті в окрузі Менгаджик

Один з ватажків терористичного руху Талібан був вбитий у зіткненні з урядовими силами у провінції Джаузджан в Афганістані.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Місцевий чиновник заявив, що високопоставлений ватажок Талібану загинув у сутичці з силовиками у провінції Джаузджан на півночі Афганістану», – йдеться у повідомленні.

Карі Нуріддін та його четверо охоронців були вбиті в окрузі Менгаджик, ще четверо бойовиків поранені в результаті сутички.

Нагадаємо, 30 листопада, в результаті вибуху в афганській провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл.