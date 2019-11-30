«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні



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У результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення

Напад був здійснений у відповідь на заклики ІДІЛ зробити мішенню країни, які входили до коаліції, яка бореться з групою джихадистів

Терористичне угрупування «Ісламська держава» заявило, що атаку на Лондонський міст у п'ятницю здійснив один із її бойовиків.

Про це повідомляє інформаційний ресурс Amaq, підконтрольний бойовикам ІДІЛ.

У той же час група не надала жодних доказів.

У заяві сказано, що напад був здійснений у відповідь на заклики «Ісламської держави» зробити мішенню країни, які входили до коаліції, яка бореться з групою джихадистів.

Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.