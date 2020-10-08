Не «Новачок», а алкоголь. Омський лікар назвав причину коми Навального



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Наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції

Консиліум російських лікарів зійшовся на діагнозі «порушення вуглеводного обміну»

Причинами стану Олексія Навального могли стати алкоголь і неправильне харчування.

Про це розповів головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Саба.

За словами лікаря, метаболічні порушення в організмі Навального підтверджені лабораторними тестами. Він зазначив, що їх могло викликати недотримання дієти або, навпаки, ведення будь-якої дієти, а також вживання алкогольних напоїв.

Саба підкреслив, що у пацієнта спостерігалася дисфункція підшлункової залози, яка викликала різкі коливання цукру в крові. Він додав, що консиліум російських лікарів зійшовся на діагнозі «порушення вуглеводного обміну».

Раніше головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу заявив, що місцеві лікарі швидкої допомоги не вводили Олексію Навальному атропін відразу після приземлення і зняття з літака. Саба спростував слова Навального і заявив, що лікарі ввели йому атропін вже в реанімації лікарні швидкої допомоги №1, «але зовсім за іншими свідченнями і не в тих дозах, які необхідно застосовувати як антидот при отруєннях хімпрепаратами».

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».