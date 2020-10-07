«Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві «привітали» Путіна з днем народження Фото: Укрінформ

Мета акції – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора

Під Посольством Російської Федерації в Україні 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимира Путіна, проходить акція «Мінус рік життя».

Захід проводить ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

За словами організаторів, мета акції – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

«Путін перетворився на одіозну фігуру сьогоднішньої світової політики, своєрідну парію, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота», –заявляють активісти.

3 вересня ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» провело акцію під посольством Росії, присвячену 16-їй річниці трагедії в Беслані.

Джерело: Укрінформ