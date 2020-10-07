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    Політика

    «Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)

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    У Києві &laquo;привітали&raquo; Путіна з днем народження - «Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)
    У Києві «привітали» Путіна з днем народження
    Фото: Укрінформ

    Мета акції – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора

    Під Посольством Російської Федерації в Україні 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимира Путіна, проходить акція «Мінус рік життя».

    Захід проводить ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

    За словами організаторів, мета акції – привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що здійснює акти терору по всій земній кулі.

    «Путін перетворився на одіозну фігуру сьогоднішньої світової політики, своєрідну парію, на яку з погано прихованим подивом і роздратуванням дивиться майже вся міжнародна спільнота», –заявляють активісти.

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    «Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)
    «Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)
    «Х*йло»: у Києві «привітали» Путіна з днем народження (фото)
    Фото: Укрінформ

    3 вересня ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» провело акцію під посольством Росії, присвячену 16-їй річниці трагедії в Беслані.

    Джерело: Укрінформ

    акція Путін активісти
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