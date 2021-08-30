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    Скільки українців зникли безвісти в Криму та Донбасі. МЗС назвав цифри

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    Доля 15 зниклих безвісти жителів Криму досі залишається невідомою - Скільки українців зникли безвісти в Криму та Донбасі. МЗС назвав цифри
    Доля 15 зниклих безвісти жителів Криму досі залишається невідомою
    Фото з відкритих джерел

    Україна вимагає від РФ виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права

    На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зниклими безвісти вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів. У Криму та Севастополі від початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що доля 15 з 44 зниклих кримчан досі залишається невідомою.

    Переважна більшість зниклих в Криму та на Донбасі є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

    «На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей», – повідомляється у коментарі міністерства.

    У більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. До того ж, родичі людей, що зникають на окупованій території, нерідко піддаються залякуванням.

    На сьогодні у Европейському суді з прав людини розглядаються відповідні позови України до Росії, які було подано ще у 2017 та 2018 роках.

    «Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками Кримської платформи, аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги, тиск на РФ посилювався задля попередження подібних злочинів та проведення ефективного розслідування у всіх випадках насильницьких зникнень», – наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

    Нагадаємо, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

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    Теги: Крим Донбас окупація
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    Скільки українців зникли безвісти в Криму та Донбасі. МЗС назвав цифри