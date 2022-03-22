  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Опозиціонеру Навальному суд сьогодні винесе вирок ще по двох справах

    Опозиціонеру Навальному суд сьогодні винесе вирок ще по двох справах
    фото: з відкритих джерел

    На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними

    Сьогодні 22 березня Лефортовський районний суд Москви винесе вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному у справах про шахрайство і неповагу до суду. Звинувачення запросило для нього 13 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Медіазона».

    Зазначимо, справа про шахрайство стосується того, що Навальний і керівництво Фонду боротьби з корупцією нібито використали частину пожертвувань у своїх цілях. Потерпілими в даній справі визнані чотири особи.

    На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними, а інші двоє – залякані, оскільки самі є обвинуваченими в кримінальних справах.

    Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

    Після повернення до Росії у січні 2021 року Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою два роки і шість місяців.

    До слова, HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального.

    Як відомо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

    Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

    Теги: росія суд Україна Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Опозиціонеру Навальному суд сьогодні винесе вирок ще по двох справах