Опозиціонеру Навальному суд сьогодні винесе вирок ще по двох справах

На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними

Сьогодні 22 березня Лефортовський районний суд Москви винесе вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному у справах про шахрайство і неповагу до суду. Звинувачення запросило для нього 13 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Медіазона».

Зазначимо, справа про шахрайство стосується того, що Навальний і керівництво Фонду боротьби з корупцією нібито використали частину пожертвувань у своїх цілях. Потерпілими в даній справі визнані чотири особи.

На думку опозиціонера, процес явно сфабриковано, двоє потерпілих є підставними, а інші двоє – залякані, оскільки самі є обвинуваченими в кримінальних справах.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні. Звернення він опублікував у своєму інстаграмі.

Після повернення до Росії у січні 2021 року Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою два роки і шість місяців.

До слова, HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального.

Як відомо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.