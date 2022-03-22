МЗС України попередило Угорщину, чим може обернутися підтримка Росії

Ніколенко: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі.

У МЗС відреагували на останні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ.

«На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. «Не провокувати Росію» – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії», – зазначив речник МЗС.

Ніколенко наголосив: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі.

«Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном», – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, Угорщина не має наміру підтримувати санкції Європейського союзу проти Росії щодо обмеження на енергоносії. Також країна не підтримає введення закритого неба над Україною, у тому числі й миротворчої місії. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто. Також Міністерство закордонних справ Угорщини випустило заяву, з поясненням, чому вони не поставлятимуть летальну зброю в Україну.