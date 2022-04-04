Угорщина: опозиція визнала поразку перед Орбаном

«Ми й досі сумніваємося, чи були ці вибори демократичними та вільними», – сказав лідер опозиції

Лідер об’єднаної опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку на парламентських виборах 3 квітня перед багаторічним прем’єром Віктором Орбаном, який здобув перемогу.

Маркі-Зай звинуватив орбанівську партію «Фідес» у домінуванні в медіапросторі країни та маніпулюванні адмінресурсом, пише Радіо Свобода.

«Я не хочу приховувати свого розчарування, свого суму... Ми знали, що це буде нерівне поле гри», – сказав Маркі-Зай прихильникам після оголошення попередніх результатів голосування.

«Ми визнаємо, що «Фідес» отримала переважну більшість голосів. Але ми й досі сумніваємося, чи були ці вибори демократичними та вільними», – сказав лідер опозиції.

ЦВК Угорщини пізно ввечері 3 квітня заявила, що за підрахованих 98% голосів партія Орбана «Фідес» набрала 53,1%, опозиційний альянс Маркі-Зая набрав 35%. Також передбачається, що Фідес переможе у 88 зі 106 одномандатних округів.

У нічному виступі перед прихильниками 58-річний Орбан назвав перемогу «настільки великою, що її можна було побачити навіть з Місяця».

Як відомо, в Угорщині 3 квітня відбувалися парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистояв широкий блок із шести опозиційних партій.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Як повідомлялося, Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині.

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