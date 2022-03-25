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    Угорщина не дозволить поставки зброї в країну та не відмовиться від газу і нафти з РФ

    Петер Сійярто: &laquo;Нам потрібно триматися подалі від цієї війни&raquo; - Угорщина не дозволить поставки зброї в країну та не відмовиться від газу і нафти з РФ
    Петер Сійярто: «Нам потрібно триматися подалі від цієї війни»
    фото з відкритих джерел

    Угорська сторона зробить все можливе, щоб Угорщина залишилася осторонь війни

    Угорщина, яка не поспішає надавати підтримку Україні, не дозволить поставки зброї в країну і не буде відмовлятися від закупівлі російських природного газу та нафти. Про це написав голова МЗС Угорщини Петер Сійяртоу п‘ятницю, 25 березня, у Facebook, коментуючи виступ українського президента Володимира Зеленського перед лідерами країн ЄС у Брюсселі.

    «Ми розуміємо, що Україна і український народ – найважливіше для президента України. З іншого боку, безпека Угорщини та угорського народу для нас найважливіша», — написав Сійярто.

    Він пояснив, що угорська сторона зробить все можливе, щоб Угорщина залишилася осторонь війни, тому більше не дозволить поставки зброї в країну. «Ці поставки означатимуть знищення військової цілі, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу», — додав Сійярто.

    Заодно угорці не платитимуть «ціну війни», відмовляючись від російських енергоносіїв, повідомив посадовець. «Припинення поставок природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщині енергоносіїв, а водночас призведе до різкого зростання накладних витрат», — написав Сійярто.

    «Нам потрібно триматися подалі від цієї війни!» — резюмував угорський посадовець.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.

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    Теги: нафта росія окупанти газ війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Угорщина не дозволить поставки зброї в країну та не відмовиться від газу і нафти з РФ