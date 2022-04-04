Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині. У промові згадав Зеленського

Політик заявив, що його переобрання «дає сигнал» не лише ЄС, але й президенту України

Імовірний переможець виборів назвав главу нашої держави «опонентом»

В Угорщині на парламентських виборах за попередніми даними лідирує партія «Фідес» Віктора Орбана. Політик виступив із «переможною» промовою, де назвав Володимира Зеленського «опонентом». Про це інформує CNN.

Орбан і раніше не приховував своєї прихильності до Путіна. Тепер угорський політик ще й заявив, що його переобрання «дає сигнал» не лише ЄС, але й президенту України Володимиру Зеленському.

У своїй промові ввечері 3 квітня Віктор Орбан заявив, що пам'ятатиме цю перемогу до кінця свого життя, адже його партії довелось «протистояти низці опонентів».

«Нам довелось боротись проти величезної кількості опонентів: місцевого лівого крила, міжнародного лівого крила з усіх боків, бюрократів з Брюсселя, проти усіх грошей та інституцій імперії Сороса, міжнародних мейнстрімних медіа, а також українського президента», – заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше стали відомі попередні результати виборів в Угорщині. Правляча партія Орбана лідирує з великим відривом.

Як відомо, в Угорщині 3 квітня відбувалися парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистояв широкий блок із шести опозиційних партій.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Як повідомлялося, Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині.

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