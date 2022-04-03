В Угорщині проходять парламентські вибори: Орбан проти об’єднаної опозиції

Орбан стверджує, що опозиція у випадку перемоги втягне Угорщину у війну, а опозиція звинувачує Орбана у державній зраді через зв'язки з Путіним

В Угорщині сьогодні відбуваються парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистоїть широкий блок із шести опозиційних партій. Про хід виборів повідомляє Reuters.

Зазначається, що на цих виборах Орбан, якого не раз критикували за підтримання тісних зв’язків із москвою, претендуватиме на пост глави уряду вже вчетверте, намагаючись продовжити своє й так вже 12-річне правління в Угорщині.

Повідомляється, що за попередніми рейтингами, партія Орбана «Фідес» наразі отримала б 39% голосів виборців, тоді як об’єднаний шестипартійний фронт опозиційних сил набрав би 36% голосів угорців.

Виборчі дільниці в Угорщині відкрилися о 7 ранку за Києвом та закриються о 20 годині увечері.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Раніше Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині.

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