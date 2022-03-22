Угорщина виступила проти санкцій ЄС щодо газу РФ та закритого неба України

Угорщина не має наміру підтримувати санкції Європейського союзу проти Росії щодо обмеження на енергоносії. Також країна не підтримає введення закритого неба над Україною, у тому числі й миротворчої місії. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, повідомляє Hungary Today.

За його словами, запровадження безпольотної зони над Україною означатиме повітряну війну. Також міністр вбачає ризик у відправці миротворців в Україну.

«Ми маємо уникнути цього. Інтерес Угорщини ясний: Угорщина хоче залишитися осторонь цієї війни, ми будемо дотримуватися спільної позиції НАТО і відкинемо пропозиції, які ризикують привести або до повітряної війни, або до тривалої війни на землі», – сказав Сіярто.

При цьому він заявив, що його країна не блокуватиме постачання зброї в Україну іншими членами ЄС, однак сама не робитиме цього.

Крім того, міністр висловився проти санкцій Євросоюзу щодо заборони постачання російських енергоносіїв, бо це «ставить під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини».

Він також уточнив, що запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на нафту стане «червоною лінією» для Угорщини. Він пояснив, що для того, щоб замінити їх іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати, а у випадку із сирою нафтою переробка залежить від джерела. За його словами, трансформація технології переробки триватиме 2-4 роки.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.