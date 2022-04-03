Пану Орбану бракує чесності – Зеленський про позицію уряду Угорщини

«Можливо, він загубив її десь у контактах із Москвою»

Поки вся Європа намагається зупинити війну, офіційний Будапешт підтримує Путіна

Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Зеленський заявив, що Орбан «здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі».

«Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?

Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?», – запитав президент України.

Як підкреслив Зеленський, політики йдуть. А правда залишається.

«Я завжди кажу те, що думаю. Якщо це війна, то я називаю її війною, а не «спеціальною операцією». Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою», – підсумував глава України.

Як відомо, Угорщина не дозволить поставки зброї в країну та не відмовиться від газу і нафти з РФ.

Також Угорщина виступила проти санкцій ЄС щодо газу РФ та закритого неба України.

Нагадаємо, раніше президент уже звертався до Орбана: час уже вирішувати: Зеленський емоційно звернувся до Орбана (відео).

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