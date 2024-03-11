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Оскар 2024: оголошено переможців найпрестижнішої кінопремії світу (список)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Оскар 2024: оголошено переможців найпрестижнішої кінопремії світу (список)
Уночі відбулася найпрестижніша подія року у світовому кінематографі
фото: Mike Blake/Reuters

Цьогорічний «Оскар» став історичним для України

Уночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найпрестижніша подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар».

Лідером за кількістю номінацій (яких загалом 23) став фільм «Оппенгеймер», який і забрав найбільше нагород, ставши переможцем у семи номінаціях.

Історичним став цьогорічний «Оскар» для України. Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Пропонуємо ознайомитися із усіма переможцями цьогорічної премії.

Найкращий фільм року

Цьогоріч найкращим фільмом року став «Оппенгеймер» – біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають «батьком атомної бомби» за його роль у «Мангеттенському проєкті» – ініціативі часів Другої світової війни, у рамках якої було розроблено першу ядерну зброю.

У світовий прокат «Оппенгеймер» вийшов 21 липня 2023 року, в Україні – 20 липня. Касові збори «Оппенгеймера» досягли понад $942 млн у світовому прокаті. Фільм отримав загальне визнання, із окремим відзначенням сценарію, візуальних ефектів та акторської гри.

Найкращий режисер

Найкращий режисер – Крістофер Нолан
Найкращий режисер – Крістофер Нолан
фото: Mike Blake, Reuters

Нагороду у номінації «Найкращий режисер» отримав Крістофер Нолан – режисер та сценарист фільму «Оппенгеймер». Це перший «Оскар» у кар'єрі одного з найуспішніших режисерів сучасності.

Найкращий актор

Найкраща чоловіча роль – Кілліан Мерфі у фільмі «Оппенгеймер»
Найкраща чоловіча роль – Кілліан Мерфі у фільмі «Оппенгеймер»
фото: Mike Blake, Reuters

«Оскар» у номінації «Найкраща чоловіча роль» отримав Кілліан Мерфі. Він зіграв головну роль у кінофільмі «Оппенгеймер». У його кар'єрі це була перша номінація на премію «Оскар», яка стала першою перемогою.

Ірландський актор Кілліан Мерфі є одним із найкращих та найяскравіших акторів покоління з широкою палітрою ролей: від невпевненого підлітка до зірки «Гострих картузів» та всесвітньовідомого вченого.

Найкраща акторка

Найкраща жіноча роль – Емма Стоун у фільмі «Бідолашні створіння»
Найкраща жіноча роль – Емма Стоун у фільмі «Бідолашні створіння»
фото: Mike Blake, Reuters

«Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» отримала Емма Стоун за роль Белли Бакстер у фільмі «Бідолашні створіння». Роль Емми Стоун називають неповторною та дотепер нечуваною в кінематографі. Для акторки це вже другий «Оскар» у кар'єрі.

Найкращий актор другого плану

Найкращий актор другого плану
Найкращий актор другого плану
фото: Mike Blake, Reuters

Переможцем у номінації «Найкращий актор другого плану» став Роберт Дауні-молодший, який зіграв у «Оппенгеймері» бізнесмена та філантропа Льюіса Штрауса. Раніше актор отримував нагороду в 1992 та 2008 роках.

Найкраща акторка другого плану

Найкраща акторка другого плану
Найкраща акторка другого плану
фото: Mike Blake, Reuters

У номінації «Найкраща акторка другого плану» перемогла Да'Він Джой Рендольф за роль у фільмі «Залишенці». Це перша нагорода «Оскар» для акторки.

Найкращий повнометражний документальний фільм

Нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» вперше в історії отримує український фільм – «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Найкращий оригінальний сценарій

Оскар отримав фільм «Анатомія падіння» та її сценаристи Жустін Тріє та Артур Арарі. Це французький трилер, у якому німецька акторка Сандра Гюллер грає письменницю, яка намагається довести свою невинність у смерті чоловіка

Найкращий адаптований сценарій

Нагороду за Найкращий адаптований сценарій отримує Корд Джефферсон за сценарій стрічки «Американське чтиво». Художній фільм режисера Корда Джефферсона за мотивами роману Персіваля Еверетта «Erasure» має безліч нагород, серед яких і BAFTA.

Найкращий міжнародний художній фільм

Оскар за найкращий міжнародний фільм отримала британська стрічка «Зона інтересу». Це історія про коменданта нацистського табору «Освенцим». Заснований на романі британського письменника Мартіна Еміса 2014 року. Зйомки проходили в нацистському концтаборі «Аушвіц» з 2021 по 2022 рік

Найкращий анімаційний фільм

Перемогу здобув останній повнометражний мультфільм легендарного японського аніматора Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля».

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Перемогу здобуває «Чудова історія Генрі Шугара» – американська короткометражна пригодницька комедія сценариста і режисера Веса Андерсона.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко» став переможцем у цій номінації. Режисером короткометражного анімаційного фільму став Дейв Маллінз.  

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Остання ремонтна майстерня» здобула перемогу в номінації.

Найкраща оригінальна пісня

Біллі Айліш отримує свій другий Оскар: цього разу за пісню до фільму «Барбі».

Перемоги в інших номінаціях:

  • Найкращий монтаж: «Оппенгеймер».
  • Найкраща операторська робота: «Оппенгеймер».
  • Найкраща робота художника-постановника: «Бідолашні створіння».
  • Найкращий дизайн костюмів: «Бідолашні створіння».
  • Найкращий макіяж і зачіска: «Бідолашні створіння».
  • Найкращі візуальні ефекти: «Ґодзілла мінус один»
  • Найкраща оригінальна музика: «Оппенгеймер».
  • Найкращий звук: «Зона інтересу».

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Теги: актор фільм Кінопремія «Оскар» акторка

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