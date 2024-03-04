Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
У знімальному процесі фільму «Дюна. Частина друга», були задіяні об'єктиви виробництва української компанії
фото: Костянтин Гаркавий/Facebook

Українські лінзи були відібрані з тисячі варіантів

Для зйомок другої частини відомого фільму «Дюна» використовували лінзи української компанії Ironglass. Вона спеціалізується на відновленні та адаптації вінтажних кінооб'єктивів. Про це повідомив Костянтин Гаркавий у Facebook, який працює у компанії.

Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото) фото 1

«Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll «залізяк», – йдеться у повідомленні.

За його словами, цей корпус та механіку почали розробляти ще у 2021 оці. Прототипи були створені вже на початку 2022 року і навіть початок повномасштабної війни не зупинив команду. Хтось з них працював на місцях, а хтось – навіть дистанційно з окопів.

5 фото
На весь екран

«Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера  та він на повну використав їх на знімальному майданчику», – зазначив Гаркавий.

Він похвалився, що українські лінзи відібрали з тисяч варіантів. І наші «залізяки» працювали без нарікань команди на механіку та оптичну складову. Сам Фрейзер також згадував про процес відбору оптики та використання українських лінз в інтерв’ю на сайті Arriental.

«Лінзи допомогли створити текстуру. І добре пасували до того, що я хотів», – розповів кінооператор.

Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою. Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.

Теги: фільм технології кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник Ееро Ребо прокоментував дії ЗСУ на українському фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
27 лютого, 19:57
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
26 лютого, 23:10
Голова комітету Нищук наголосив, що всі рішення комітет ухвалює таємним голосуванням
Новий скандал в Шевченківському комітеті. Євген Нищук повідомив про тиск
22 лютого, 17:40
Алан Бадоєв: «Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати»
Після перегляду хочеться мовчати: Алан Бадоєв представив документальну стрічку «Довга Доба»
12 лютого, 12:51
Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно»
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»
12 лютого, 09:50
Північна Корея оголосила про розробку нових снарядів для ракетної установки
Північна Корея оголосила про розробку нових снарядів для ракетної установки
12 лютого, 08:23
Залужний публічно восени проголосив необхідність переходити до стратегічної оборони і за це поплатився посадою, вважає Маломуж
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
11 лютого, 16:50
Нова категорія буде введена для фільмів, випущених у 2025 році
Ставить в один ряд з «Еммі»: у премії «Оскар» з'явилась нова номінація
9 лютого, 08:30
Санкційні товари з Європейського союзу потрапляють до РФ спершу через держави, які не є членами блоку
Потік контрабанди товарів до Росії: Єврокомісія надіслала лист главам країн ЄС
8 лютого, 13:46

HiTech

Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
Windows 11 отримала можливість використовувати смартфон як вебкамеру
ЄС підозрює Meta в незаконному зборі даних користувачів
ЄС підозрює Meta в незаконному зборі даних користувачів
Туреччина випустила новий вид роботизованої зброї, яка ефективна проти дронів (відео)
Туреччина випустила новий вид роботизованої зброї, яка ефективна проти дронів (відео)
«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні
«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні
«Дронарня» готує інженерів БпЛА за підтримки FavBet Tech
«Дронарня» готує інженерів БпЛА за підтримки FavBet Tech

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
45K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
36K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
17K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9546
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
7751
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Новини

В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua