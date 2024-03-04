Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)
Українські лінзи були відібрані з тисячі варіантів
Для зйомок другої частини відомого фільму «Дюна» використовували лінзи української компанії Ironglass. Вона спеціалізується на відновленні та адаптації вінтажних кінооб'єктивів. Про це повідомив Костянтин Гаркавий у Facebook, який працює у компанії.
«Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll «залізяк», – йдеться у повідомленні.
За його словами, цей корпус та механіку почали розробляти ще у 2021 оці. Прототипи були створені вже на початку 2022 року і навіть початок повномасштабної війни не зупинив команду. Хтось з них працював на місцях, а хтось – навіть дистанційно з окопів.
«Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера та він на повну використав їх на знімальному майданчику», – зазначив Гаркавий.
Він похвалився, що українські лінзи відібрали з тисяч варіантів. І наші «залізяки» працювали без нарікань команди на механіку та оптичну складову. Сам Фрейзер також згадував про процес відбору оптики та використання українських лінз в інтерв’ю на сайті Arriental.
«Лінзи допомогли створити текстуру. І добре пасували до того, що я хотів», – розповів кінооператор.
Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою. Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.
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