Відомий фільм «Дюна» був знятий українськими об'єктивами (фото)

Українські лінзи були відібрані з тисячі варіантів

Для зйомок другої частини відомого фільму «Дюна» використовували лінзи української компанії Ironglass. Вона спеціалізується на відновленні та адаптації вінтажних кінооб'єктивів. Про це повідомив Костянтин Гаркавий у Facebook, який працює у компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll «залізяк», – йдеться у повідомленні.

За його словами, цей корпус та механіку почали розробляти ще у 2021 оці. Прототипи були створені вже на початку 2022 року і навіть початок повномасштабної війни не зупинив команду. Хтось з них працював на місцях, а хтось – навіть дистанційно з окопів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









«Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера та він на повну використав їх на знімальному майданчику», – зазначив Гаркавий.

Він похвалився, що українські лінзи відібрали з тисяч варіантів. І наші «залізяки» працювали без нарікань команди на механіку та оптичну складову. Сам Фрейзер також згадував про процес відбору оптики та використання українських лінз в інтерв’ю на сайті Arriental.

«Лінзи допомогли створити текстуру. І добре пасували до того, що я хотів», – розповів кінооператор.

Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою. Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.