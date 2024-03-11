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Найкращий фільм: оголошено переможця премії «Оскар»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Найкращий фільм: оголошено переможця премії «Оскар»
Команда фільму «Оппенгеймер» отримує нагороду за найкращий фільм
фото: Mike Blake/Reuters

Перемогу здобув лідер за кількістю номінацій на цьогорічному «Оскарі»

У ніч проти 11 березня відбулася головна подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар». Стрічка «Оппенгеймер» режисера Крістофера Нолана отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм».

Номінація «Найкращий фільм» вважається найважливішою та найпрестижнішою, оскільки саме вона є високою відзнакою в цілому всієї роботи над картиною.

У номінації були представлені такі фільми:

  • «Американське чтиво»;
  • «Анатомія падіння»;
  • «Барбі»;
  • «Залишені»;
  • «Вбивці квіткової повні»;
  • «Маестро»;
  • «Минулі життя»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Бідолашні створіння»;
  • «Зона інтересу».

Перемогу здобув найкасовіший біографічний фільм та лідер за кількістю номінацій на цьогорічному «Оскарі» – «Оппенгеймер».

Художній фільм, що ґрунтується на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія про створення атомної бомби та її творця – Роберта Оппенгеймера – фізика-теоретика. Саме він у розпал Другої світової війни став керівником Манхеттенського проєкту. Мета Оппенгеймера та його колег – випередити нацистів, які вже наближаються до створення атомної зброї масової поразки.

Під керівництвом Роберта Оппенгеймера проходять успішні випробування першої ядерної бомби у світі. Це дозволяє наблизити перемогу у Другій світовій та якою ціною? Смертоносні бомби падають на Хіросіму та Нагасакі. Японія капітулює, Оппенгеймера зустрічають оваціями. Проте вчений розуміє, що його винахід може призвести до знищення людства.

Фільм «Оппенгеймер» став лідером за кількістю номінацій. Серед 13 номінацій стрічка перемогла у шести. Зокрема у трьох головних: найкращий фільм, найкращий режисер (Крістофер Нолан), найкращий актор (Кілліан Мерфі).

Також свої статуетки за роботу у фільмі отримали Роберт Дауні-молодший як найкращий актор другого плану, Дженніфер Лейм за найкращий монтаж та Людвіг Йоранссон за найкращу музику до фільму.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Також стали відомі імена переможців у номінаціях «Найкраща чоловіча роль» та «Найкраща жіноча роль».

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Теги: кіно актор фільм Кінопремія «Оскар»

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