Найкращий фільм: оголошено переможця премії «Оскар»

Перемогу здобув лідер за кількістю номінацій на цьогорічному «Оскарі»

У ніч проти 11 березня відбулася головна подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар». Стрічка «Оппенгеймер» режисера Крістофера Нолана отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм».

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Номінація «Найкращий фільм» вважається найважливішою та найпрестижнішою, оскільки саме вона є високою відзнакою в цілому всієї роботи над картиною.

У номінації були представлені такі фільми:

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«Американське чтиво»;

«Анатомія падіння»;

«Барбі»;

«Залишені»;

«Вбивці квіткової повні»;

«Маестро»;

«Минулі життя»;

«Оппенгеймер»;

«Бідолашні створіння»;

«Зона інтересу».

Перемогу здобув найкасовіший біографічний фільм та лідер за кількістю номінацій на цьогорічному «Оскарі» – «Оппенгеймер».

Художній фільм, що ґрунтується на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія про створення атомної бомби та її творця – Роберта Оппенгеймера – фізика-теоретика. Саме він у розпал Другої світової війни став керівником Манхеттенського проєкту. Мета Оппенгеймера та його колег – випередити нацистів, які вже наближаються до створення атомної зброї масової поразки.

Під керівництвом Роберта Оппенгеймера проходять успішні випробування першої ядерної бомби у світі. Це дозволяє наблизити перемогу у Другій світовій та якою ціною? Смертоносні бомби падають на Хіросіму та Нагасакі. Японія капітулює, Оппенгеймера зустрічають оваціями. Проте вчений розуміє, що його винахід може призвести до знищення людства.

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Фільм «Оппенгеймер» став лідером за кількістю номінацій. Серед 13 номінацій стрічка перемогла у шести. Зокрема у трьох головних: найкращий фільм, найкращий режисер (Крістофер Нолан), найкращий актор (Кілліан Мерфі).

Також свої статуетки за роботу у фільмі отримали Роберт Дауні-молодший як найкращий актор другого плану, Дженніфер Лейм за найкращий монтаж та Людвіг Йоранссон за найкращу музику до фільму.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Також стали відомі імена переможців у номінаціях «Найкраща чоловіча роль» та «Найкраща жіноча роль».