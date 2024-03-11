Оскар 2024: названо найкращих актора та акторку

Найкращими акторами стали Кілліан Мерфі та Емма Стоун

Уночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найпрестижніша подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар».

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Зокрема, стали відомі імена переможців у номінаціях «Найкраща чоловіча роль» та «Найкраща жіноча роль».

Найкраща чоловіча роль

Найкраща чоловіча роль – Кілліан Мерфі у фільмі «Оппенгеймер» фото: Mike Blake/Reuters

«Оскар» у номінації «Найкраща чоловіча роль» отримав Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль у кінофільмі «Оппенгеймер». У його кар'єрі це була перша номінація на премію «Оскар», яка стала першою перемогою.

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У номінації також змагалися:

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Бредлі Купер («Маестро»);

Колман Домінго («Растін»);

Джеффрі Райт («Американське чтиво»);

Пол Джаматті («Залишені»)

Для ролі Оппенгеймера актор добряче скинув вагу, щоб передати справжнє обличчя вченого, який постійно випивав та палив сигари. Крім того, це найбільш визнана роль у доробку актора. За неї він здобув премію Гільдії кіноакторів, BAFTA, «Золотий глобус» та інші нагороди.

Найкраща жіноча роль

Найкраща жіноча роль – Емма Стоун у фільмі «Бідолашні створіння» фото: Mike Blake/Reuters

«Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» отримала Емма Стоун за роль Белли Бакстер у фільмі «Бідолашні створіння». Роль Емми Стоун називають неповторною та дотепер нечуваною в кінематографі. Для акторки це вже другий «Оскар» у кар'єрі.

У номінації також змагалися:

Аннетт Бенінґ («Наяд»);

Лілі Гладстоун, («Вбивці квіткової повні»);

Сандра Гюллер, («Анатомія падіння»);

Кері Малліґан, («Маестро»).

Американська акторка Емма Стоун зіграла у низці популярних фільмів. Зокрема, популярність їй принесла стрічка «Нова Людина-павук» (2012). Свій перший «Оскар» Стоун отримала за роль у фільмі «Ла-Ла Ленд».

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.