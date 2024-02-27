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Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
27 лютого – Міжнародний день оптиміста
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям

27 лютого, Міжнародний день полярного ведмедя, Всесвітній день неурядових організацій, Міжнародний день оптиміста. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта. 

Всесвітній день неурядових організацій

Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого фото 1

Щорічно 27 лютого відзначається Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day). Ідея свята виникла у 2009 році за ініціативи студента Марціса Ліорса Скадманіса, проте Всесвітній день НУО офіційно затвердила Рада держав Балтійського моря 17 квітня 2010 року на Форумі неурядових організацій. Перше міжнародне святкування відбулося у 2014 році.

Неурядові організації не керуються державним чи комерційним секторами, вони є основою громадянського суспільства, які мають величезний вплив на більшість галузей людського життя. До недержавних організацій належать різноманітні громадські об’єднання, професійні спілки, творчі спілки, благодійні організації, підрозділи іноземних НУО тощо.

Міжнародний день полярного ведмедя

Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого фото 2

Для того, щоб люди могли більше дізнатися про цих цікавих тварин, про вплив кліматичних змін на життя білих ведмедів та можливі дії для збереження цього рідкісного виду, некомерційна організація Polar Bear International заснувала Міжнародний день полярного ведмедя (International Polar Bear Day) або Міжнародний день білого ведмедя, який у всьому світі відзначають 27 лютого.

Білі ведмеді як вид відокремилися від загального ведмежого предка багато сотень тисяч років тому і пройшли через серйозні еволюційні зміни, щоб вижити в умовах Арктики.

Міжнародний день оптиміста

Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого фото 3

Сьогодні, 27 лютого відзначається Міжнародний день оптиміста. Хто і коли став засновником свята саме в цей день достовірно невідомо, та, маючи позитивну енергетику і несучи радість навколишнім, воно стало невід’ємною частиною нашого календаря.

Оптиміст завжди фокусує свою увагу на найкращих моментах і робить все можливе, щоб їх ставало якомога більше.

Яке сьогодні релігійне свято

27 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Він був палестинським ченцем, борцем із іконоборством, сповідником та святим. Все своє життя присвятив служінню Богу. Народився в місті Селевкія, на той час ця земля називалася Декаполітом, а сьогодні — Йорданія. Спочатку був ченцем у Константинополі, де мужньо виступив проти імператора Лева III, який не хотів шанувати ікони. За це Прокопія кинули до в'язниці, побивши спочатку залізними прутами. Там він просидів до смерті імператора (741 рік). Помер в глибокій старості.

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Що не можна робити цього дня

  • Заборонено вирушати в далеку дорогу.
  • Не можна ігнорувати прохання про допомогу.
  • Не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: граки летять на гнізда – весна буде теплою;
  • Уже розпустилася верба – чекайте на великий урожай;
  • З'явилися підсніжники – вже можна приступати до польових робіт;
  • Рясно капає з дахів будинків – літо буде теплим.

Пам’ятні події 27 лютого

  • 425 рік – візантійський імператор Феодосій II засновує Константинопольський університет;
  • 1593 рік – японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;
  • 1594 рік – перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;
  • 1870 рік – японський уряд затверджує державний прапор;
  • 1883 рік – композитор Оскар Гаммерштайн отримує патент на першу машину, що скручує сигари;
  • 1900 рік – засновують ФК «Баварія» (Мюнхен);
  • 1918 рік – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну;
  • 1919 рік – комісія Антанти проводить зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою;
  • 1932 рік – у Nature друкують повідомлення Джеймса Чедвіка про можливість існування нейтрона;
  • 1933 рік – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;
  • 1942 рік – початок битви в Яванському морі між Японією та США;
  • 1952 рік – ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;
  • 1965 рік – відбувається перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Анте»), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ);
  • 1971 рік – альбом Pearl Дженіс Джоплін очолює чарт і перебував на вершині гітпараду 9 тижнів;
  • 1974 рік – у Нью-Йорку мільйонним тиражем виходить перший номер щотижневого журналу People, що розповідає новини про життя зірок шоу-бізнесу;
  • 1980 рік – тріумф Глорії Гейнор на «Греммі» — її хіт «I Will Survive» називають найкращим «диско-записом року»;
  • 1991 рік – президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту в ході операції «Буря в пустелі»;
  • 2010 рік – великий землетрус у Чилі силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера;
  • 2014 рік – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Михайло, Петро, Прокіп, Тит.

Теги: свята університет Оскар традиції Ґреммі

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