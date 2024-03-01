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Навального поховали під саундтрек культового фільму

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Навального поховали під саундтрек культового фільму
Поховання Навального відбулося під саундтрек до фільму «Термінатор-2»
фото з відкритих джерел

Сьогодні російського опозиціонера поховали на Борисівському цвинтарі у Москві

Сьогодні, 1 березня, біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Москві відбулося прощання з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним. Згодом його поховали на Борисівському цвинтарі.

Поховання Навального відбулося під саундтрек до фільму «Термінатор-2».

На цю подію відреагували в мережі – зокрема, журналістка Олена Степаненко написала, що тепер не зможе дивитися «Термінатор-2» «без ржачу».

Журналіст Ігор Гошовський пішов ще далі і висунув цілу теорію, пов’язану з російським опозиціонером та відомим фільмом. «Навального ховали під саундтрек з «Термінатора». Виявляється, це був його улюблений фільм. А мені, нарешті, почав прояснюватися світогляд Олексія. Отже Юля – Це Сара Конор. Сам він має загинути, а його син очолити спротив роботам. Машини – це, звісно, Кремль», – йдеться у його дописі.

Навального поховали під саундтрек культового фільму фото 1

Гошовський додав, що тепер у майбутньому перепрограмований робот (агент ФСБ, за словами журналіста) «має повернутися у минуле і рятувати сина Навального».

Як раніше повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: росія Олексій Навальний фільм поховання

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