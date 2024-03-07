Оскар-2024: головна інтрига

«Найкращий фільм». Напередодні церемонії «Главком» розповідає про 10 стрічок, які вже підкорили глядачів та критиків, а тепер очікують вердикту кіноакадеміків

Головна подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар»: у ніч проти 11 березня ми дізнаємося, хто стане тріумфатором церемонії. Лідером за кількістю номінацій (яких загалом 23) став фільм «Оппенгеймер». За ним – «Бідолашні створіння» та «Вбивці квіткової повні».

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Найважливішою та найпрестижнішою вважається номінація «Найкращий фільм», оскільки саме вона є високою відзнакою в цілому всієї роботи над картиною: режисерів, акторів, композиторів, сценаристів, операторів та всіх інших, хто доклав зусиль для її створення.

Тож напередодні церемонії «Главком» розповідає про 10 фільмів, які вже підкорили глядачів та критиків, а тепер виборюють головну кінонагороду планети.



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«Анатомія падіння»

Жанр: драматичний трейлер Режисер: Жустін Тріє У ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Антуан Рейнартц, Майло Мачадо-Гранер, Семюел Тейс Номінації: найкращий фільм,

найкращий режисер (Жюстін Тріє),

найкраща актриса (Сандра Гюллер),

найкращий оригінальний сценарій,

найкращий монтаж

Цьогорічний фільм-переможець Каннського кінофестивалю французької режисерки Жюстін Тріє – напружений трилер про відповідальність та провину.

Події стрічки починаються у віддаленому засніженому будиночку у французьких Альпах, де німецька письменниця Сандра (Сандра Гюллер) живе зі своїм маленьким сином Даніелем (Майло Мачадо Гранер) і дещо розчарованим у житті чоловіком Семюелем (Семюель Тейс).

Чоловік письменниці загадково помирає, його тіло знаходять біля їхнього будинку, усім навкруги незрозуміло, чи він упав сам, чи стрибнув, чи його штовхнули. І незабаром героїня Сандри постає перед судом за вбивство чоловіка. Головний свідок трагедії – 11-річний син пари, який втратив зір кілька років тому, і від того часу його батьки часто сварилися.

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«Барбі»

Жанр: романтична комедія Режисер: Грета Гервіг У ролях: Марго Роббі, Раян Гослінг, Вілл Феррелл, Сіму Лю, Америка Феррера, Сіму Лю Номінації: найкращий фільм,

найкраща жіноча роль другого плану (Америка Феррера),

найкращий актор другого плану (Раян Гослінг),

найкращий адаптований сценарій,

найкраща робота художника-постановника,

найкраща оригінальна пісня (I'm Just Ken і What Was I Made For?),

найкращий дизайн костюмів

Яскрава та іронічна стрічка Ґрети Ґервіґ розповідає історію Барбі, яка живе в наївному ляльковому світі. Головна героїня – стандартна Барбі, у житті якої все ідеально. Але лялька починає помічати, що її тіло раптово змінюється: стопи гнуться, а на стегнах проявляється целюліт. Це зовсім не схоже на її попереднє безхмарне життя у Барбіленді.

Тож Барбі вирішує потрапити до реального світу, щоб розібратися з причиною дивовижних змін. Лялька шокована: у суспільстві діють зовсім інші патріархальні закони, ніж на її батьківщині. А після візиту в реальність Кен вирішив збунтуватися та влаштувати нові порядки у Барбіленді.

Талановита акторська гра (у ролі Барбі – Марго Роббі, Кена втілює блискучий Раян Гослінг), фантазійні декорації, костюми, музика та феміністичне режисерське послання роблять «Барбі» одним з найголовніших фільмів року.

«Залишені»

Жанр: комедія, драма Режисер: Александер Пейн У ролях: Пол Джаматті, Да'Він Джой Рендольф, Домінік Сесса, Керрі Престон, Брейді Гепнер Номінації: найкращий фільм,

найкращий актор (Пол Джаматті),

найкращий оригінальний сценарій,

найкращий монтаж фільму

Події стрічки розгортаються на початку 1970-х років у приватній школі у Новій Англії. Ангусу (Домінік Сесса) нікуди поїхати на різдвяні канікули, тож він змушений залишитися на два тижні у школі. Разом із ним залишають одного з викладачів – Пола Ханема (Пол Джаматті).

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Серед усіх педагогів школи містер Ханем – найсуворіший. Він ніколи не йде на поступки та не робить жодних кроків на зустріч учням. Залишившись віч-на-віч з Ангусом він продовжує поводитися, як звик. Вчитель не врахував, що бувають люди значно впертіші за нього. Зрештою, впертість – чудова спільна риса аби потоваришувати.

«Вбивці квіткової повні»

Жанр: детектив, драма Режисер: Мартін Скорсезе У ролях: Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстон Номінації: найкращий фільм,

найкращий режисер (Мартін Скорсезе),

найкраща актриса (Лілі Гладстон),

найкращий актор другого плану (Роберт Де Ніро),

найкраща операторська робота,

найкраща робота художника-постановника,

найкраща оригінальна музика,

найкраща оригінальна пісня (Wahzhazhe – A Song For My People),

найкращий монтаж,

найкращий дизайн костюмів

Робота легендарного Мартіна Скорсезе з оскароносними Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо у головних ролях. Події відбуваються в 1920-х роках в Оклахомі, в основі сюжету – реальна історія про серію вбивств представників племені осейджів, які у ті часи були захмарно заможними через знайдені на їхніх землях родовища нафти.

Окремої уваги заслуговує драматична робота акторки індіанського походження Лілі Гладстон, яка зіграла Моллі Баркхарт – представницю осейджів, яка закохується та одружується з підступним і жадібним Ернестом Баркхартом (Леонардо Ді Капріо).

«Маестро»

Жанр: біографічна драма Режисер: Бредлі Купер У ролях: Бредлі Купер, Кері Малліган, Джеремі Стронг, Меттью Бомер, Мая Гоук, Сара Сільверман Номінації: найкращий фільм,

найкраща актриса (Кері Малліган),

найкращий актор (Бредлі Купер),

найкращий оригінальний сценарій,

найкраща операторська робота,

найкращий макіяж і зачіска,

найкращий звук

Стрічка, якій вдалося перевернути застарілу формулу біографічного фільму з ніг на голову. У центрі байопіка – життя та кар’єра відомого диригента та композитора єврейсько-українського Леонарда Бернстайна, якого зіграв сам режисер Бредлі Купер.

Життя Бернстайна сповнене творчості, успіху та популярності. Талановитий диригент вміє грати найскладніші твори та легко сходиться з людьми. Концертні зали по всьому світу зустрічають Леонарда Бернстайна оваціями та аншлагами. Широкій авдиторії він відомий насамперед як автор музики до стрічки «Вестсайдська історія» 1961 року, яка здобула 10 «Оскарів».

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Але особисте життя маестро – таємниця за сімома печатками. Він заручається з талановитою актрисою Фелісією Монтеалегре (Кері Малліган), яка безмежно закохується в генія. Згодом жінка дізнається про те, що Леонард має численні романи з чоловіками.

Фелісія кидає коханого, але не може його забути. Сильний духовний зв'язок знову зводить пару: вони укладають шлюб, в якому Фелісія народжує трьох дітей. Парі доводиться разом протистояти пліткам про таємне життя диригента. Особливо тому, що Бернстайн продовжує крутити романи з чоловіками навіть після весілля.

«Оппенгеймер»

Жанр: історична драма Режисер: Крістофер Нолан У ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні молодший, Флоренс П’ю, Метт Деймон Номінації: найкращий фільм,

найкращий режисер (Крістофер Нолан),

найкращий актор (Кілліан Мерфі),

найкраща актриса другого плану (Емілі Блант),

найкращий актор другого плану (Роберт Дауні молодший),

найкращий адаптований сценарій,

найкраща операторська робота,

найкращий дизайн,

найкраща оригінальна музика,

найкращий монтаж,

найкращі костюми,

найкращий макіяж та зачіска,

найкращий звук

Художній фільм, що ґрунтується на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія про створення атомної бомби та її творця – Роберта Оппенгеймера – фізика-теоретика. Саме він у розпал Другої світової війни став керівником Манхеттенського проєкту. Мета Оппенгеймера та його колег – випередити нацистів, які вже наближаються до створення атомної зброї масової поразки.

Під керівництвом Роберта Оппенгеймера проходять успішні випробування першої ядерної бомби у світі. Це дозволяє наблизити перемогу у Другій світовій та якою ціною? Смертоносні бомби падають на Хіросіму та Нагасакі. Японія капітулює, Оппенгеймера зустрічають оваціями. Проте вчений розуміє, що його винахід може призвести до знищення людства.

«Бідолашні створіння»

Жанр: драма Режисер: Йоргос Лантімос У ролях: Емма Стоун, Віллем Дефо, Рамі Юссеф, Марк Руффало Номінації: найкращий фільм,

найкращий режисер (Йоргос Лантімос),

найкраща акторка (Емма Стоун),

найкращий актор другого плану (Марк Руффало),

найкраща операторська робота,

найкращий дизайн,

найкращий монтаж,

найкращий дизайн костюмів,

найкращий грим і зачіска,

найкраща оригінальна музика

У сюрреалістичному фільмі Йоргоса Лантімоса Емма Стоун грає Беллу Бакстер, вікторіанську жінку, яку воскресив ексцентричний вчений (Віллем Дефо), що замінив її мозок на дитячий. Вона встає на ноги, починає жадати пригод, а потім вирушає в мандрівку Європою та Північною Африкою разом зі своїм коханцем (Марк Руффало).

Вагітна Белла страждала від дій чоловіка-тирана. Це змусило її накласти на себе руки, стрибнувши з моста в річку. Тіло Белли привозять до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера. Як експеримент, чоловік пересаджує жінці мозок її ненародженої дитини. Спочатку Белла поводиться як маленька дитина. Але з часом вона розвивається та відкриває для себе інтелектуальну та сексуальну свободу.

«Зона інтересу»

Жанр: біографічна драма Режисер: Джонатан Ґлейзер У ролях: Сандра Гюллер, Крістіан Фрідель, Ральф Герфорт, Імоген Когге Номінації: найкращий фільм,

найкращий міжнародний фільм,

найкращий режисер (Джонатан Ґлейзер),

найкращий адаптований сценарій,

найкращий звук

Німецький трилер Джонатана Глейзера розповідає про коменданта Освенцима (Крістіан Фрідель) та його холоднокровну дружину (Сандра Гюллер), які виховують своїх маленьких дітей у квітучій ідилії біля концтабору.

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В основі сюжету – реальна історія нацистського офіцера Рудольфа Гьосса та його родини.

«Минулі життя»

Жанр: мелодрама Режисер: Селін Сон У ролях: Грета Лі, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Син-а, Лім Син-мі, Джоджо Т. Гіббс, Емілі Касс МакДоннелл, Федеріко Родрігез, Конрад Шотт, Джек Альбертс Номінації: найкращий фільм,

найкращий оригінальний сценарій

Картина розповідає про дівчину Нору, яка від дитинства була закохана у свого найкращого друга Хе Сона. Але зв'язок між ними перервався, коли вона виїхала з Сеула до Канади із сім'єю. У новій країні Нора вийшла заміж, стала письменницею, а тепер мешкає в Нью-Йорку. Якось героїня отримує повідомлення у соціальній мережі – через 20 років їй написав Хе Сон. Старі друзі розпочинають спілкування.

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Як відомо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» потрапила до номінації премії «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм».