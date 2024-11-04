Острів з архіпелагу Земля Франца-Йосифа розтанув через кліматичні зміни

Острову, що входив до архіпелагу Земля Франца-Йосипа, більше не існує, і на супутникових знімках на його місці видно лише воду

Розташований в архіпелазі Земля Франца-Йосифа в Арктиці Острів Місяцева, що повністю складався з льоду, припинив існування. відомо, що з'явився він раніше 1995 року, відокремившись від острова Єва-Лів у результаті танення льодовика. Причина зникнення крижаного острова Місяцева, на думку вчених, очевидна: глобальне потепління, яке в арктичних регіонах відбувається особливо інтенсивно, призводить до танення льодовиків та підвищення рівня моря. Тож острів Місяцева може виявитися не останньою жертвою зміни клімату.

«Ми стежили за ним у 2020-2022 роках. Станом на 19 серпня 2015 його площа становила близько 53 га, а 12 серпня 2024 – вже всього 3 га. Тепер він остаточно розтанув», – повідомляється на сайті Російського географічного товариства.

Станом на 19 серпня 2015 його площа становила близько 53 га фото: Медуза

Тепер острів Місяцева повністю розтанув фото з відкритих джерел

Група, яка спостерігала за островом, вважає, що причиною його зникнення стали кліматичні зміни. «Група висунула наступну гіпотезу: в арктичних регіонах потепління клімату призводить до танення льодовиків та підвищення рівня моря. Це спричиняє ерозію берегової лінії і, як наслідок, зникнення деяких форм рельєфу», - йдеться на сайті РГО.

При цьому у повідомленні наголошується, що в майбутньому необхідно провести додаткові дослідження, щоб остаточно підтвердити зникнення острова Місяцева та виявити можливі зміни у рельєфі морського дна.

Проблема островів, що зникають, існує давно. Наприклад, починаючи з 1823 року на картах Сибіру в морі Лаптєвих значилися острови Василівський та Семенівський. Однак через 100 років вони перетворилися на підводні мілини та фактично перестали існувати.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів. Вчені використовували кліматичну модель та дані про температуру озер, щоб змоделювати динаміку і термодинаміку озерних систем. Результати показали, що потепління буде набагато сильнішим, ніж будь-коли раніше.