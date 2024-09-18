Глобальне потепління загрожує озерам: вчені попереджають закипання водойм

Вчені взяли воду на аналіз у багатьох озерах світу та виявили, що вона швидко нагрівається

Кліматична криза, що нависла над Землею, призвела до того, що світ зіткнувся з неймовірними температурами й більш екстремальними стихійними лихами

Нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів. Про це пише SciTechDaily.

Вчені використовували кліматичну модель та дані про температуру озер, щоб змоделювати динаміку і термодинаміку озерних систем. Результати показали, що потепління буде набагато сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Особливо вразливими будуть тропічні озера, де зміни клімату відбуватимуться швидше. Підвищення температури води негативно вплине на біорізноманіття озер, оскільки багато організмів не зможуть мігрувати в пошуках більш прохолодних умов.

Під час дослідження вчені використовували кліматичну модель, яка попереджає, якщо антропогенне потепління Землі триватиме нинішніми темпами, озера по всьому світу зазнають неймовірного потепління, причому як на поверхні, так і під нею. Ба більше, вчені вважають, що масштаби цього потепління набагато перевершать усе, що ми спостерігали раніше.

У своїй роботі команда використовувала дані про температуру озер, що дало змогу змоделювати динаміку і термодинаміку озерних систем у комплексі з атмосферою. Автори дослідження використовували 100 симуляцій минулого в майбутнє, які були запущені на одному з найшвидших комп’ютерів Південної Кореї.

Вчені закликають не недооцінювати наслідки таких змін і вжити заходів для зменшення впливу людини на клімат.

Нагадаємо, Ізраїльський стартап першим у світі запустив систему, яка добуває воду з повітря.