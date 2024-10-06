Вчені пояснили, що провокує зростання інтенсивності повеней та ураганів

Більшість сучасних міст і сіл будувалися під інший тип клімату і не готові протистояти інтенсивним і тривалим опадам

Група експертів зі зміни клімату виявила прискорений кругообіг води на планеті, спричинений глобальним потеплінням

Глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат. Про це повідомляє Bloomberg.

Як відомо, за останні тижні екстремальні зливи спричинили повені та зсуви грунтів, що призвели до загибелі сотень людей у ​​деяких частинах Африки, Європи, Азії та США.

Хоча кількість загиблих від стихійних лих нижча в багатших країнах, несподівані повені виявили більшість країн неготовими до них, йдеться у метріалі. У 2021 році щонайменше 220 людей загинули в Німеччині внаслідок сильних дощів і викликаних ними повеней.

У своєму останньому огляді міжурядова група експертів зі зміни клімату, що працює під егідою ООН, виявила прискорений кругообіг води на планеті, спричинений глобальним потеплінням. Наслідком цього стають різкі коливання погоди.

Високі концентрації парникових газів в атмосфері призводять до підвищення температури на суші та на морі. У свою чергу тепліші океани виділяють вологу в повітря через випаровування, живлячи щільні хмари, які можуть швидко скидати велику кількість дощу. У деяких випадках кількість опадів, яка зазвичай випадає протягом одного-двох днів, проливається за дві-три години.

За словами Дебори Броснан, вченого з питань моря та клімату, власниці екологічної консалтингової фірми у Вашингтоні, чим теплішим стає атмосферне повітря, ти більше вологи воно може утримувати. Приріст складає в середньому на 7% більше води на кожен 1 градус потепління. «Якщо ви враховуєте, що температура (на планеті в середньому - ред.) зараз на 1,2°C вища (ніж була у доіндустріальну епоху - ред.), це означає, що сильні опади в середньому на 8% інтенсивніші», – сказала Броснан.

Проблемою є те, що більшість сучасних міст і сіл будувалися під інший тип клімату і не готові протистояти інтенсивним і тривалим опадам.

Крім того, різні прояви глобального потепління можуть накладатися один на інший, посилюючи руйнівний ефект, кажуть учені. Наприклад, від спеки поверхневі грунти пересихають і стають твердішими, що ускладнює процес поглинання ними дощової води, а отже зростає ризик повені. Крім того, тепло від нагрітої землі підживлює силу шторму над нею.

Але здатність громад справлятися з повенями все ще залежить від місцевих обставин, таких як рівень ерозії ґрунту та вирубки лісів, міцність мостів, дамб і захисних споруд від повеней.

Нагадаємо, дослідники виявили, що на інтенсивність опадів, які чотири дні поспіль випадали у Європі цього місяця, вплинуло глобальне потепління. Вчені порівняли кількість опадів у вересні у Центральній Європі з кількістю змодельованої для світу, в якій на 1,3 градуса холодніше від рівня глобального потепління, спричиненого діями людини.

Як відомо, сильні дощі призвели до повеней в Польщі, Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів.