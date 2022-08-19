Потоп в окупованому Криму: відео наслідків стихії

Після урагану вранці окупований Крим накрили сильні зливи

У декількох районах окупованого Криму пройшлася потужна злива, яка спричинила підтоплення. Фото та відео наслідків негоди розмістили користувачі соцмереж.

Зокрема, у Сімферополі пройшла сильна злива з градом та шквальним вітром. Багато вулиць у місті пішли під воду.

Під водою опинилися площа біля вокзалу у Сімферополі та центральний ринок. А на одній із вулиць Сімферополя на автівку упало дерево.

Додамо, що сьогодні вранці Сакським районом Криму пронісся сильний смерч. Небезпечна вирва вийшла на берег і зносила все на своєму шляху. Ураган розніс устричну ферму. Крім устриць постраждали і з десяток машин співробітників та відвідувачів.

Сильна злива зі смерчем пройшлася озером Донузлав та його околицями в Чорноморському районі Криму. У результаті негода застала десятки людей на місцевій устричній фермі. За попередніми даними, відпочивальники не постраждали, однак у деяких автівках вибило скло.

Потоп внаслідок сильної зливи спіткав і Ялту. Представниця окупаційної адміністрації міста Яніна Павленко заявила, що протягом дня випало дві місячні норми опадів. При цьому вона уточнила, що є підтоплення підвалів у будинках, підземних переходів у центральній частині міста, подекуди пошкоджено асфальт, також є звернення про протікання у будинках.

Нагадаємо, 18 серпня ввечері у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Того ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.