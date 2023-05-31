Евакуація із Шебекіна до Шебекіна: влада відмовляється рятувати росіян від обстрілів

За словами однієї з жительок Шебекіна, б’ють по селу ще з п’ятниці, люди самостійно залишають місто

Жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються не евакуювали. Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіян не евакуюють, а просто переміщують фото: росЗМІ

Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл пунктів тимчасового розміщення, де перебувають мешканці прикордонного російського села Середа: загинув охоронець, четверо поранених. Як з'ясували російські журналісти, санаторій «Перше травня», де було організовано ПТР, знаходиться всього за 6,4 км від кордону тут евакуйовані живуть вже понад рік.

Саме місто Шебекіно (40 тис. жителів до війни), у межах якого знаходиться санаторій, теж регулярно обстрілюють – у ніч на середу четверо жителів отримали поранення, пошкоджено понад 10 будинків, проте містян ніхто не вивозить.

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За словами однієї з жительок Шебекіна, б’ють по селу ще з п’ятниці, проте жодної сирени не звучить, а люди самостійно залишають місто.

В соцмережах по місцевих групах жителі прикордонних територій жаліються: «евакуація із Шебекіна до Шебекіна», «сховатися під час обстрілу можна лише за деревом». Багато хто вважає, що владі «наплювати» на Білгородщину: «до Москви два дрони прилетіли, галас на всю країну, а по нас щодня е**шать, ніхто не чухається».

До слова, самі ж Білгородські чиновники ігнорують слова краян та вже запланували «фестивалі варення».

Нагадаємо, загальноросійський державний пропагандистський «Перший канал» у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів.

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До слова, російські пропагандисти неодноразово переконували, що жителі прикордонною з Україною Білгородської області розмовляють «діалектом російської мови», проте в ефірі одного із пропагандистських телеканалів трапився конфуз – мешканка Білгородської області почала розповідати про обстріли українською мовою.