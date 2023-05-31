«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)

Поки кремлівські пропагандисти вірять в існування «білгородської говірки», мешканці Бєлгородщини говорять українською мовою

Російські пропагандисти неодноразово переконували, що жителі прикордонною із Україною Білгородської області розмовляють «діалектом російської мови», проте в ефірі одного із пропагандистських телеканалів трапився конфуз – мешканка Білгородської області почала розповідати про обстріли… українською мовою. Відео розповсюдилося в соціальних мережах.

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«Із хати вийшла – вікон немає, тоді шо дєлать… Я опять пішла, тоді вторий раз, а потім третій раз – і загоріло, пожар», – каже жінка.

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Жінка говорить українською мовою – звичайно, із певними особливостями мовлення, проте не виникає сумнівів, що це не російська. У той же час російські пропагандисти неодноразово нав’язували, що білгородці розмовляють «білгородським діалектом» – вигадати це значно простіше, ніж визнати, що території Білгородської області є етнічно українськими землями.

Раніше повідомлялося, що бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

До слова, російські пропагандисти приховують обстріли Білгородської області – у них досі «спецоперація йде за планом». Загальноросійський державний пропагандистький «Перший канал» у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Білгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів. Проте пропагандисти не забувають погрожувати українцям: одіозний губернатор Білгородщини закликав окупувати Харків.

Зазначимо, що окупанти розповідають про невдоволення діями військового керівництва, а також обговорюють поточну ситуацію на території Білгородщини та прилеглих територіях, панічні настрої місцевого населення.