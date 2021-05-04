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    Пандемія в Індії: кількість виявлених випадків Covid-19 перевищила 20 млн

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    Ситуація з коронавірусом в Індії найгірша у світі - Пандемія в Індії: кількість виявлених випадків Covid-19 перевищила 20 млн
    Ситуація з коронавірусом в Індії найгірша у світі
    Фото: Анадолу

    В Індії катастрофічно не вистачає ліків, кисню та госпітальних ліжок для хворих на коронавірус

    Кількість хворих на коронавірус в Індії станом 4 травня перевищило 20 мільйонів. Про це свідчать дані місцевого міністерства охорони здоров’я.

    Перед цим у країні виявили 357 тисяч нових хворих за добу на тлі дефіциту госпітальних ліжок, ліків та кисню.

    Кількість хворих у країні майже подвоїлася протягом останнім трьох місяців, кількість смертей перевищила 220 тисяч.

    Декан Школи громадського здоров’я в Браунського Університету США Ашиш Джа висловив думку, що найближчі тижні в країні можуть бути «жахливими», навіть якщо ситуація поліпшуватиметься. Він закликав уряд Індії вдатися до «класичних» методів на кшталт точкових карантинів, тестування, носіння масок та уникнення скупчень людей.

    Наразі захворювання в Індії поширюється швидше, ніж будь-де в світі. Офіційна середня кількість підтверджених випадків на день зросла з понад 65 тисяч 1 квітня до 370 тисяч, кількість смертей – з більш як 300 до понад 3 тисяч.

    Сплеск захворюваності пов’язують із появою більш заразних варіацій коронавірусу, а також із дозволом уряду на масові мітинги та зібрання на честь індуїстських релігійних свят.

    Нагадаємо, в Індії зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу. Велика Британія готова надати додаткову підтримку Індії у боротьбі з пандемією. 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з Covid відправлять найближчим часом.

    Україна закриває в’їзд із Індії через ковідний колапс в країні.

    Раніше ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії.

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    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Індія епідемія коронавірус
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