Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом
Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії
Велика Британія допоможе Індії боротися з коронавірусом. В уряді розповіли про додаткову підтримку, яку мають відправити до Індії найближчим часом. Про це повідомляє Sky News.
Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.
Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. «Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину», – зазначив Джонсон.
Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.
Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентратора і три блоки генерації кисню.
Нагадємо, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб.