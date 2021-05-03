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    Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом

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    До Індії має надйти ще 1000 апаратів ШВЛ&nbsp; - Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом
    До Індії має надйти ще 1000 апаратів ШВЛ 
    Фото з відкритих джерел

    Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії

    Велика Британія допоможе Індії боротися з коронавірусом. В уряді розповіли про додаткову підтримку, яку мають відправити до Індії найближчим часом. Про це повідомляє Sky News.

    Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.

    Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. «Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину», – зазначив Джонсон.

    Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.

    Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентратора і три блоки генерації кисню.

    Нагадємо, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб.

    Теги: Велика Британія Борис Джонсон коронавірус
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