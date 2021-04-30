Україна закриває в’їзд із Індії. Названо дату

В’їзд з Індії забороняється через спалах Covid-19

Україна з 2 травня забороняє в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ

Громадяни України і ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.

«Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з нуля годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів», – повідомив Ляшко.

Ляшко повідомив, що в останній тиждень у світі фіксують найбільшу добову кількість хворих на Covid-19: був встановлений рекорд у 903 тисячі випадків за добу, останні два дні зафіксували 892 тисячі та 894 тисячі випадків.

"Лідером за реєстрацією абсолютної щоденної кількості випадків є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 499 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу", – сказав Ляшко.

За даними Worldometers, за добу 28 квітня в Індії було зафіксовано 386 888 нових випадків зараження коронавірусом, за 27 квітня - 379 459 нових випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 30 квітня у світі зареєстрували 892 764 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Померли за добу – 15 142 особи.