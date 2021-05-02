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    В Малайзії виявили індійський штам коронавірусу

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    Країни закривають сполучення з Індією через спалах захворюваності - В Малайзії виявили індійський штам коронавірусу
    Країни закривають сполучення з Індією через спалах захворюваності
    Фото: facebook/kementeriankesihatanmalaysia

    Вірус був виявлений у пасажира під час перевірки в аеропорту

    Індійський штам коронавірусу з подвійною мутацією, відомий як B16171, вперше було виявлено в Малайзії. Про це повідомив у неділю під час відеоконференції міністр охорони здоров’я країни Адхам Баба.

    «Вірус був виявлений у громадянина Індії під час тестування в аеропорту Куала-Лумпура», – вказав глава відомства.

    «Ми закликаємо населення зберігати спокій. Експерти докладуть усіх зусиль, щоб встановити все коло потенційного спілкування інфікованого», – додав міністр.

    Уряд Малайзії з 28 квітня повністю припинив транспортне сполучення з Індією на тлі різкого погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу. З моменту пандемії в Малайзії було зафіксовано понад 415 тис. випадків зараження, близько 1,5 тис. осіб померли.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби в Індії зафіксовано рекордну смертність від коронавірусу. Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб. Загальна кількість хворих в Індії нині становить 19,56 мільйона осіб, з яких 215542 особи загинули від вірусу.

    Тим часом Україна з 2 травня заборонила в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

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    Теги: ЗМІ міністр Малайзія Індія Україна уряд влада населення вірус коронавірус
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