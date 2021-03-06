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    Папа Римський провів історичну зустріч із шиїтським священнослужителем

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    Зустріч 84-річного понтифіка і 90-річного шиїтського священнослужителя пройшла в скромному будинку Сістані - Папа Римський провів історичну зустріч із шиїтським священнослужителем

    Зустріч 84-річного понтифіка і 90-річного шиїтського священнослужителя пройшла в скромному будинку Сістані

    Фото dw

    Це була перша зустріч Папи з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем

    Папа Франциск у суботу провів історичну зустріч з вищим шиїтським священнослужителем Іраку Алі ас-Сістані, закликавши до співіснування в країні, охопленій насильством.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зустріч пройшла в священному місті Наджаф під час ризикованого турне Франциска по Іраку і була першою зустріччю Папи з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем.

    В ході зустрічі, яка тривала близько 45 хвилин, Папа закликав релігійні громади до співпраці.

    Ватикан: «Папа підкреслив важливість співпраці і дружби між релігійними громадами, щоб, культивуючи взаємну повагу і діалог, ми могли зробити свій внесок на благо Іраку і регіону».

    У той же час, Сістані після зустрічі заявив, що «релігійне і духовне керівництво повинно зіграти велику роль, щоб покласти край трагедії... і закликати сторони, особливо великі держави, зробити так, щоб мудрість і розум взяли гору і стерти мову війни».

    За його словами, великі держави не повинні «захищати свої інтереси за рахунок права людей жити в умовах свободи і гідності». Сістані додав, що християни повинні жити, як і всі іракці, в мирі й співіснуванні.

    Зустріч 84-річного понтифіка і 90-річного шиїтського священнослужителя пройшла в скромному будинку Сістані, який він орендував протягом десятиліть.

    Нагадаємо, 5 березня Папа Римський Франциск прибув до Іраку з першим в історії папським візитом до цієї країни, який також є першою міжнародною поїздкою понтифіка з початку пандемії коронавірусу.

    Теги: Ірак Папа Римський Ватикан
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