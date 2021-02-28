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    Папа Римський розповів, де хоче бути похований

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    Папа Римський Франциск хоче померти в Італії - Папа Римський розповів, де хоче бути похований
    Папа Римський Франциск хоче померти в Італії
    Фото: AFP

    Понтифік розвіяв чутки про те, що має намір перед смертю повернутися в рідну для нього Аргентину

    Папа Римський Франциск має намір померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або на посаді почесного папи.

    Про це він розповів в інтерв'ю журналісту і лікарю Нельсону Кастро, частину якого опублікувала газета La Nacion.

    У своїй бесіді Папа зазначив, що іноді думає про смерть, проте «абсолютно не боїться» її.

    Нельсон Кастро взяв у Франциска інтерв'ю для своєї книги про здоров'я останніх пап. В інтерв'ю чинний глава католиків розповідає про операцію з видалення кісти з верхньої частини його правої легені в жовтні 1957 року (йому тоді був 21 рік).

    Він стверджує, що з того часу повністю видужав і ніколи не відчував ніяких обмежень.

    Раніше йому доводилося розвіювати чутки про те, що після цієї операції у нього залишилася тільки одна легеня.

    У своєму інтерв'ю Папа зазначив, що ніколи не «піддавався психоаналізу», проте відвідував психолога раз в тиждень протягом півроку, коли допомагав аргентинцям втікати від військової диктатури.

    Також він зізнався, що часом страждає «невротичною тривогою», але навчився справлятися з нею за допомогою трав'яного чаю і класичної музики.

    Теги: книги Папа Римський смерть
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