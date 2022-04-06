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    Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі (фото)

    Папа Франциск вкотре закликав зупинити війну - Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі (фото)
    Папа Франциск вкотре закликав зупинити війну
    фото: vaticannews.va

    Понтифік засудив різанину, вчинену росіянами на Київщині

    Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.

    «Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», – сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.

    За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.

    «Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», – сказав він.

    «Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», – сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.

    Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.

    Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.

    Нагадаємо, окупанти на Київщині чинили звірства із мирним населенням.

    Наприклад, рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

    Також на відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі.

    Крім того, голова громади розповів про звірства рашистів у Бородянці (відео).

    Раніше Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото).

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна прапор Україна окупація #stoprussia
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    Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі (фото)