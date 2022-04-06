Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі (фото)

Понтифік засудив різанину, вчинену росіянами на Київщині

Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.

«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», – сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.

За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.

«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», – сказав він.

«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», – сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.

Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.

Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.

Нагадаємо, окупанти на Київщині чинили звірства із мирним населенням.

Наприклад, рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

Також на відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі.

Крім того, голова громади розповів про звірства рашистів у Бородянці (відео).

Раніше Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото).

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