Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі (фото)
Понтифік засудив різанину, вчинену росіянами на Київщині
Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.
«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», – сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», – сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», – сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
Нагадаємо, окупанти на Київщині чинили звірства із мирним населенням.
Наприклад, рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.
Також на відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі.
Крім того, голова громади розповів про звірства рашистів у Бородянці (відео).
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