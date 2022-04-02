Папа Римський засудив «анахронічного володаря», не називаючи імені Путіна

На думку понтифіка, війна розпочата в «націоналістичних інтересах»

Папа Римський Франциск поклав вину за розпалювання «крижаних вітрів війни» на «володаря, що діє в націоналістичних інтересах», однак знову уникнув назвати прямо ім’я Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до мальтійських чиновників понтифік згадав про «темну тінь війни», яка поширилася зі Сходу Європи. «Ми думали, що вторгнення в інші країни, дикі вуличні бої і атомні загрози – це похмурі спогади про далеке минуле», – додав Папа.

Він згадав «крижані вітри війни», що приносять тільки смерть, розруху і ненависть, а також забрали багато життів і вплинули на все людство.

«Знову якийсь володар, на жаль, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує і розпалює конфлікти», – сказав Франциск, не згадуючи Путіна на ім'я.

Раніше повідомлялося про намір папи Франциска виголосити молитву про звільнення Росії від влади «лукавого ворога», тобто сатани.