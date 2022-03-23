Папа Римський виголосить молитву про звільнення Росії з-під влади сатани

Під час богослужіння понтифік проведе акт посвяти Росії та України Непорочному Серцю Марії

Увечері в п’ятницю, 25 березня, коли католики у всьому світі святкуватимуть день Благовіщення, Папа Римський Франциск очолить богослужіння у базиліці Святого Петра, під час якого оголосить молитву про посвячення Росії та України Непорочному Серцю Марії. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Папа Франциск запросив єпископів усього світу та їхніх священиків єднатися з ним у молитві за мир та в посвяченні та врученні Росії та України Непорочному Серцю Марії. Богослужіння розпочнеться 25 березня о 17.00 за римським часом (о 18.00 за Києвом).

Одночасно з молитвою у Римі такий самий обряд відбуватиметься на місця об’явлення Діви Марії у португальському місті Фатімі. Здійснювати його буде кардинал Конрад Краєвський, який нещодавно побував в Україні.

Власне у Фатімі під час відомого об’явлення Діви Марії 13 липня 1917 року прозвучало прохання, передане через дітей-пастухів, посвятити Росію Її Непорочному Серцю. Якщо цього не зробити, йшлося у пророцтві, то Росія поширить «свої помилки по всьому світу, сприяючи війнам і переслідуванням Церкви, добрі будуть замучені, Святіший Отець багато страждатиме, різні народи будуть знищені».

1930 року Католицька Церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині.

Відтоді відбулися різні акти посвяти Непорочному Серцю Марії, але оглядачі вказують, що волю Діви Марії точно ніхто із очільників Католицької церкви не виконав. Мовляв, Папа Пій XII 31 жовтня 1942 року оголосив про посвячення усього світу і не закликав зробити це усіх єпископів, а Папа Іван Павло ІІ у 1984 році не використав саме слово Росія.

Під час майбутнього обряду папа Франциск виголосить молитву про звільнення Росії від влади «лукавого ворога», тобто сатани.

Прохання про посвяту України та Росії Непорочному Серцю Марії було отримано Папою Римським від українських католиків на сьомий день війни.

Глава Української Греко-католицької Церкви верховний архієпископ Київський і Галицький Блаженніший Святослав Шевчук наголосив, що рішення Папи Франциска є духовним актом, на який давно чекав український народ.

Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».



