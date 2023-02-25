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Папа Римський отримав у подарунок три предмети-символи незламності українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський отримав у подарунок три предмети-символи незламності українців
Папі подарували прапор, гілочку бавовни та сіль із Соледара
фото: скріншот із відео

Журналісти закликали Папу бути на боці України

 

Папа Римський Франциск отримав подарунки з України. Понтифіку подарували гілку бавовни, прапор зі звільненого села на Миколаївщині та сіль «Міць» із Соледара. А ще була монетка «Маріуполь», серце Маріуполя та браслет зі сталі. Про це розповіла журналістка Наталя Нагорна.

«Жінки, які приїхали, просили допомогти звільнити усіх з полону. Я просила про «просте» – бути на боці України», – написала журналістка.

Також у Ватикані показали фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» американського кінорежисера Євгена Афінеєвського. Понтифік подивився двогодинну стрічку.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск | вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі «Азовсталі», який став символом української незламності в усьому світі.

 

Теги: Маріуполь Папа Римський Свобода прапор Миколаїв фільм

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