Папа Римський отримав у подарунок три предмети-символи незламності українців

Журналісти закликали Папу бути на боці України

Папа Римський Франциск отримав подарунки з України. Понтифіку подарували гілку бавовни, прапор зі звільненого села на Миколаївщині та сіль «Міць» із Соледара. А ще була монетка «Маріуполь», серце Маріуполя та браслет зі сталі. Про це розповіла журналістка Наталя Нагорна.

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«Жінки, які приїхали, просили допомогти звільнити усіх з полону. Я просила про «просте» – бути на боці України», – написала журналістка.

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Також у Ватикані показали фільм «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» американського кінорежисера Євгена Афінеєвського. Понтифік подивився двогодинну стрічку.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск | вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі «Азовсталі», який став символом української незламності в усьому світі.