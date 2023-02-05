Папа Римський готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

Папа Франциск уточнив, що збирався вирушити з візитом до Москви для зустрічі з Путіним

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

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Папа Римський Франциск розповів, що він готовий зустрітися як із Путіним, так і з Зеленським для обговорення можливостей урегулювання війни.

«Я відкритий для зустрічей із президентами як України, так і Росії. До Києва я не поїхав, бо на той момент поїхати не було можливості», – заявив понтифік.

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За його словами, на другий день після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він відвідав російське посольство при Святому престолі та поговорив із послом. Папа Франциск уточнив, що збирався вирушити з візитом до Москви для зустрічі з Путіним, при цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв розглянути таку можливість, проте поїздка так і не відбулася.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Так, понтифік закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія.

Як відомо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

До слова, 23 січня розпочався перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму. У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.