Папа Римський: Бути гомосексуалістом – це не злочин

«Бог любить усіх Своїх дітей такими, якими вони є»

Папа Римський Франциск розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх «несправедливими», і наголосив, що Бог любить усіх Своїх дітей такими, якими вони є. Про це йдеться в інтерв’ю, яке понтифік дав агентству Associated Press.

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Папа також закликав католицьких єпископів, які підтримують закони, вітати ЛГБТК людей у церкві.

«Бути гомосексуалістом – не злочин», — сказав Франциск.

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Понтифік також зазначив, що католицькі єпископи у деяких частинах світу підтримують закони, які криміналізують гомосексуалізм або дискримінують ЛГБТ-спільноту, і сам назвав це питання терміном «гріх». Але він пояснив таке ставлення культурним походженням і сказав, що єпископам особливо потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожного.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово відзначався неоднозначними заявами щдо війни в Україні. Так, понтифік закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія.

Як відомо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

До слова, 23 січня розпочався перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму. У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.