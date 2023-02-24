Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)

Папа Римський продемонстрував підтримку українського народу на річницю повномасштабного вторгнення

Папа Римський Франциск | вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі «Азовсталі», який став символом української незламності в усьому світі. Відповідні фото у своєму Facebook опублікувала Наталія Ємченко, директорка з комунікацій System Capital Management.

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Вона подарувала свій браслет Папі Римському, а той вдягнув його на знак солідарності з українським народом у день річниці повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

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Для кожного українця «Азовсталь» – більше ніж назва металургійного комбінату в Маріуполі. Він став символом мужності й незламності захисників України.

Після початку повномасштабної агресії РФ «Азовсталь» із комбінату перетворився на фортецю, яка стала останньою лінією оборони ЗСУ в Маріуполі. Мужність, відвага й незламність захисників міста стали прикладом для мільйонів українців – військових, волонтерів, металургів, лікарів, підприємців і всіх, хто продовжує боронити країну від агресора.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

Сьогодні у всьому світі відбулися велелюдні протести. До них долучилися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.